На Волині п’яний водій буксирував авто, за кермом якого була п’яна дружина

У Волинській області патрульна поліція виявила порушення у буксируванні транспортного засобу. Як виявилося, п'яний чоловік буксирував авто, де сиділа його п'яна дружина.

Пані одразу відмовилася проходити тест на алкоголь. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Патрульну поліцію Волинської області.

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На Волині п'яний чоловік буксирував свою п'яну дружину

6 травня патрульні поліцейські виявили порушення правил буксирування авто. ВАЗ 2101 буксирував ВАЗ 2109. Втім, це порушення не було єдиним.

За кермом першого авто був 39-річний чоловік, другого – 38-річна жінка. Обоє мали явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Пані одразу відмовилася проходити огляд, а чоловік таки погодився – і лікар-нарколог підтвердив: вживав,

– кажуть у поліції.

Також з'ясувалося, що одне з авто не мало чинного страхового полісу.

Патрульні склали протоколи за статтею про керування в стані сп’яніння та винесли постанови за порушення правил буксирування та керування без відповідних документів.

"Пам'ятайте, нетверезе керування + порушення ПДР = загроза не лише для водіїв, а й для всіх учасників руху. Випив – за кермо не сідай!" – нагадали у поліції.