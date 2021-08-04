Авто зіштовхнулися 3 серпня. Водій Mazda одразу запропонував поліцейським "вирішити" ситуацію. Він хотів дати хабаря у досить великому розмірі. Про точну суму не повідомляють.
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Особисті проблеми
Винуватець ДТП не заперечував, що він у нетверезому стані. До того ж він випивав, коли патрульні оформлювали адміністративний протокол. Водій пояснював це тим, що в нього проблеми в особистому житті.
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Поліцейські попереджали чоловіка, що за його вчинки відкриють кримінальну справу. Також казали, що знімають все на відео. Проте водій їх не слухав. Інспектори викликали на місце події слідчо-оперативну групу.
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Три протоколи
Патрульні склали три адміністративні протоколи:
- керування авто п'яним;
- порушення правил дорожнього руху і пошкодження інших автомобілів;
- керування транспортного засобу після ДТП.
Водієві максимально може загрожувати понад 10 тисяч гривень штрафу.
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Тривають слідчі дії / Фото Патрульної поліції Одещини