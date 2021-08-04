В Одесі п'яний водій протаранив 5 авто та пропонував хабар патрульним

На розі вулиць Святослава Ріхтера та Туристської в Одесі 24-річний водій Mazda спричинив масштабну ДТП. В аварію потрапили 5 автомобілів. Відомо, що водій був у нетверезому стані. Також він хотів дати хабаря поліцейським. Ніхто з людей не постраждав.

Авто зіштовхнулися 3 серпня. Водій Mazda одразу запропонував поліцейським "вирішити" ситуацію. Він хотів дати хабаря у досить великому розмірі. Про точну суму не повідомляють.

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Особисті проблеми

Винуватець ДТП не заперечував, що він у нетверезому стані. До того ж він випивав, коли патрульні оформлювали адміністративний протокол. Водій пояснював це тим, що в нього проблеми в особистому житті.



В Одесі нетверезий водій спричинив ДТП за участю 5 авто / Фото Патрульної поліції Одещини​

Поліцейські попереджали чоловіка, що за його вчинки відкриють кримінальну справу. Також казали, що знімають все на відео. Проте водій їх не слухав. Інспектори викликали на місце події слідчо-оперативну групу.



На щастя, з людей ніхто не постраждав / Фото Патрульної поліції Одещини

Три протоколи

Патрульні склали три адміністративні протоколи:

керування авто п'яним;

порушення правил дорожнього руху і пошкодження інших автомобілів;

керування транспортного засобу після ДТП.

Водієві максимально може загрожувати понад 10 тисяч гривень штрафу.

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Тривають слідчі дії / Фото Патрульної поліції Одещини