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П'яний бойовик змусив спостерігачів ОБСЄ їхати дорогою з мінами

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Місія ОБСЄ на Донбасі
Місія ОБСЄ на Донбасі / Ілюстративне фото

У п’ятницю, 22 червня, п'яні проросійські бойовики змусили спостерігачів місії ОБСЄ їхати замінованою дорогою на схід через населений пункт Петрівське (непідконтрольний владі України, 41 кілометр на південь від Донецька).

Про це мовиться у звіті ССМ ОБСЄ за 23 червня.

Там уточнили, що патруль СММ у складі 6 співробітників на 2 броньованих авто прямував на схід через Петрівське дорогою, якою спостерігачі востаннє користувалися 20 лютого 2018 року. Приблизно за 10 метрів на схід від перехрестя в селі перший автомобіль проїхав через нещодавно викопаний, але добре замаскований рів, розташований поперек дороги і заповнений щебенем.

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"У цей момент на північному кінці рову, орієнтовно за 1 метр від дороги, спостерігачі помітили в невеликому поглибленні підозрілий предмет, який був наполовину засипаний щебенем. Автомобілі негайно зупинилися. За оцінкою спостерігачів, це була протитанкова міна ТМ-62 з проводом дистанційного керування, протягнутим до міни з чагарника на північній стороні дороги, а від міни –ще далі на південь через дорогу до нещодавно викопаного рову, що складається з декількох невеликих округлих заглиблень, заповнених щебенем", – повідомили у місії ОБСЄ.

Там зазначили, що предмет був розташований за 300 метрів до південного сходу від місця розташування камери СММ у Петрівському і за 500 метрів на схід від східного краю ділянки розведення.

Поки патруль розглядав можливість використовувати інші дороги, щоб безпечно покинути цей район, з східного напрямку до першого автомобіля СММ підійшов озброєний автоматом (АК-74) член збройних формувань з ознаками сп'яніння. Він сказав спостерігачам негайно залишити цей район, додавши, що далі на схід їх не пропустять,
– повідомили в СММ ОБСЄ.

Там також наголосили, що команда СММ вказала проросійському бойовику на наявність міни, проте той дозволив проїхати у східному напрямку. Відтак, спостерігачам довелося їхати назад у західному напрямку, знову переїжджаючи заповнений щебенем нещодавно викопаний рів біля виявленої міни.

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Після цього перший автомобіль СММ проїхав по південній стороні дороги до перехрестя якомога далі від міни, яку було видно.

"На перехресті, покидаючи цей район, члени патруля Місії бачили інші заповнені щебенем рови, а також дріт дистанційного керування, протягнутий з заповненого щебенем рову на західній стороні перехрестя", – звернули увагу в місії.

Патруль СММ благополучно повернувся на базу в Донецьку і повідомив про інцидент представникам збройних формувань.

Теги: Новини України ОБСЄ Війна на Донбасі
Джерело: 24 канал
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