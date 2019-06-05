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      П'яний екс-прокурор відкрив стрілянину з балкона у Дніпрі, поруч грали діти: відео

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      У Дніпрі екс-прокурор влаштував стрілянину поруч з дитячим майданчиком
      У Дніпрі екс-прокурор влаштував стрілянину поруч з дитячим майданчиком / Скрін з відео

      У Дніпрі нетверезий екс-прокурор з жінкою вирішили постріляти з мисливської рушниці прямо на балконі власної квартири у багатоповерхівці. Поруч розташований дитячий майданчик, де грають малюки. Обох порушників вже затримала поліція.

      У поліції Дніпропетровської області повідомили, що інцидент трапився близько 17 години вчора, 4 червня. Вони стріляли з 11 поверху будинку.

      Читайте також: Вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію

      Екс-прокурор разом з дружиною встигли зробити п'ять пострілів, поки їх затримала поліція, Виявилось, що обидва були геть п'яні. Поруч з їхнім будинком у дворі – дитячий майданчик. На щастя, цього разу, ніхто не постраждав,
      – пише Телеграм 24 каналу.

      46-річного чоловіка з жінкою затримали та доставили до Дніпровського відділу поліції. Також поліція вилучила у них зареєстровану мисливську рушницю Cobalt 12 калібру.

      Правоохоронці мають вручити обом зловмисникам повідомлення про підозру та будуть вирішувати питання про обрання міри запобіжного заходу. Екс-прокурору і його спільниці загрожує від 3-х до 7 років позбавлення волі.

       

      Зауважимо, схожі небезпечні розваги влаштували поліцейські у Переяславі-Хмельницькому. Проте, вони закінчилися трагічно. Куля потрапила у 5-річного хлопчика Кирила Тлявова, через кілька днів хлопчик помер у лікарні.

      Що сталось у Переяславі-Хмельницькому?31 травня у Переяславі-Хмельницькому Київської області 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. Підозрюють, що в дитину стріляли двоє п'яних поліцейських. Їх швидко затримали.

      Слідчі встановили, що під час відпочинку ці двоє поліцейських вживали спиртні напої. Вони вирішили постріляти з вогнепальної зброї у металеві банки неподалік місця, де гуляв 5-річний хлопчик. Одним із пострілів поліцейські поцілили у дитину.

      Спочатку підозрювані переконували, що хлопчик послизнувся і впав. Медики прооперували хлопчика, але не давали шанси на життя через критичний стан – у дитини був повністю роздроблений череп, а витягнути кулю лікарі так і не змогли. Надвечір 3 червня Кирило помер.

      Підозрюваним – старшому сержанту Володимиру Петровцю та лейтенанту Івану Приходько – обрали запобіжний захід 60 днів без права внесення застави. За статтею про умисне вбивство малолітньої дитини обом правоохоронцям загрожує від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

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      Теги: Новини України Новини Дніпра Кримінальні новини Алкоголь Поліція Зброя
      Джерело: 24 канал
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