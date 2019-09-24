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      Телеканал новин 24 Кримінал Новини криміналу і ДТП
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США СЕРГІЙ КНЯЗЄВ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ

      П'яний киянин із викраденою дитиною потрапив у ДТП

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      Три дні чоловік пиячив і забрав у своєї дружини доньку
      Три дні чоловік пиячив і забрав у своєї дружини доньку / kyivregionpatrolpolice

      Чоловік три дні пиячив і забрав у своєї дружини доньку. У стані сп’яніння він спричинив аварію, в якій, на щастя, ніхто не постраждав.

      Патрулюючи на трасі "Київ – Чоп", поліцейські помітили густі клуби пилу. Як розповіли у поліції Київщини, правоохоронці зрозуміли, що поблизу сталася ДТП. Через це іншим автівкам довелося їхати в хаотичному напрямку, піднімаючи куряву.

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      Неподалік патрульні побачили аварію, винуватцем якої був водій кросовера Hyundai Santa Fe. У салоні автівки перебувала також 4-річна донька водія і ще один чоловік напідпитку. Вони не постраждали.

      На Київщині п'яний водій спричинив ДТП
      Чоловік забрав у своєї дружину доньку та три дні не повертав / фото патрульної поліції Київської області

      Патрульні запропонували пройти водію огляд на стан алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився, результат позитивний – 3.16 проміле.

      Під час складання адмінпротоколів патрульні знайшли ще одного нетверезого пасажира у багажнику: той відпочивав.

      Патрульні дізналися контактні дані дружини водія і викликали її на місце ДТП. Жінка розповіла, що її чоловік перебував у стані сп’яніння уже третій день, на цей час забрав дитину до себе та не повертав. Дівчинку від горе-батька передали матері, а кросовер евакуювали на штрафмайданчик.

      Водій кросовера спричинив ДТП
      Авто у п'яного водія забрали на штрафмайданчик / фото патрульної поліції Київської області

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      Теги: Новини Києва Кримінал Діти і неповнолітні
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