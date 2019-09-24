П'яний киянин із викраденою дитиною потрапив у ДТП

Чоловік три дні пиячив і забрав у своєї дружини доньку. У стані сп’яніння він спричинив аварію, в якій, на щастя, ніхто не постраждав.

Патрулюючи на трасі "Київ – Чоп", поліцейські помітили густі клуби пилу. Як розповіли у поліції Київщини, правоохоронці зрозуміли, що поблизу сталася ДТП. Через це іншим автівкам довелося їхати в хаотичному напрямку, піднімаючи куряву.

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Неподалік патрульні побачили аварію, винуватцем якої був водій кросовера Hyundai Santa Fe. У салоні автівки перебувала також 4-річна донька водія і ще один чоловік напідпитку. Вони не постраждали.



Чоловік забрав у своєї дружину доньку та три дні не повертав / фото патрульної поліції Київської області

Патрульні запропонували пройти водію огляд на стан алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився, результат позитивний – 3.16 проміле.

Під час складання адмінпротоколів патрульні знайшли ще одного нетверезого пасажира у багажнику: той відпочивав.

Патрульні дізналися контактні дані дружини водія і викликали її на місце ДТП. Жінка розповіла, що її чоловік перебував у стані сп’яніння уже третій день, на цей час забрав дитину до себе та не повертав. Дівчинку від горе-батька передали матері, а кросовер евакуювали на штрафмайданчик.



Авто у п'яного водія забрали на штрафмайданчик / фото патрульної поліції Київської області

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