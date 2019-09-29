П’яний підліток влаштував ДТП на Київщині: загинув хлопець, який був у багажнику

У Миронівці на Київщині 29 вересня авто протаранило металевий паркан та в’їхав на подвір’я приватного будинку. За кермом автомобіля був 17-річний хлопець. Внаслідок аварії загинув 19-річний юнак, який перебував у багажнику авто через брак місця у салоні.

За попередніми даними поліції, студент одного з місцевих навчальних закладів кілька днів тому придбав собі авто. Схоже, він вирішив похизуватися перед друзями, не маючи водійського посвідчення. Свої сили хлопець не розрахував і, перебуваючи напідпитку, у компанії ще 6 друзів у салоні авто вирішив прокататися.

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На швидкості неповнолітній водій не впорався з керуванням і протаранив паркан приватного будинку. Його занесло до бетонного колодязю, що й призвело до трагедії.

19-річний хлопець у багажнику загинув на місці. А сам водій та ще 6 пасажирів, серед яких 2 дівчат, перебувають зараз у лікарні.

За фактом аварії поліція відкрила кримінальну справу і розслідує її як порушення правил безпеки дорожнього руху.



Фото з місця ДТП на Київщині