20:28
29 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БАБИН ЯР ПРОТЕСТИ В МОСКВІ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Яку планету Трамп залишить у спадок. Військові навчання у РФ
      Вєсті Кремля
      18:38, 28 вересня
      Вєсті.UA. Жир: У Медведчука серйозні проблеми. Новий Ляшко у Раді
      Вєсті.UA
      19:00, 28 вересня
      Коли добудують "міст на Троєщину" та хто витрачає виділені 6,5 мільярдів гривень
      ЦРУ
      10:16, 27 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      БАБИН ЯР ПРОТЕСТИ В МОСКВІ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА

      П’яний підліток влаштував ДТП на Київщині: загинув хлопець, який був у багажнику

      48 Читать новость на русском
      У ДТП на Київщині загинув юнак, ще 6 пасажирів авто потрапили до лікарні
      У ДТП на Київщині загинув юнак, ще 6 пасажирів авто потрапили до лікарні / Пресслужба Нацполіції України

      У Миронівці на Київщині 29 вересня авто протаранило металевий паркан та в’їхав на подвір’я приватного будинку. За кермом автомобіля був 17-річний хлопець. Внаслідок аварії загинув 19-річний юнак, який перебував у багажнику авто через брак місця у салоні.

      За попередніми даними поліції, студент одного з місцевих навчальних закладів кілька днів тому придбав собі авто. Схоже, він вирішив похизуватися перед друзями, не маючи водійського посвідчення. Свої сили хлопець не розрахував і, перебуваючи напідпитку, у компанії ще 6 друзів у салоні авто вирішив прокататися.

      Читайте також: Аварії на дорогах: чому Україна ніяк не може позбутися лідерства у смертності через ДТП

      На швидкості неповнолітній водій не впорався з керуванням і протаранив паркан приватного будинку. Його занесло до бетонного колодязю, що й призвело до трагедії.

      19-річний хлопець у багажнику загинув на місці. А сам водій та ще 6 пасажирів, серед яких 2 дівчат, перебувають зараз у лікарні.

      За фактом аварії поліція відкрила кримінальну справу і розслідує її як порушення правил безпеки дорожнього руху.

      ДТП Миронівка Київська область неповнолітні алкоголь жертви аварія
      Фото з місця ДТП на Київщині

      blog_ava
      Магнітні бурі у вересні: коли відбудуться потужні метеоудари
      сьогодні
      8951
      Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП Жертви Діти і неповнолітні Алкоголь
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Найсмішніші меми тижня: Моніка Зеленскі, найвеличніший лідер сьогодення і що не так з Мендель
      сьогодні , 20:00 Найсмішніші меми тижня: Моніка Зеленскі, найвеличніший лідер сьогодення і що не так з Мендель
      484
      Як купити газ за літніми цінами та чому Данилюк йде у відставку – відео тижня
      сьогодні , 19:30 Як купити газ за літніми цінами та чому Данилюк йде у відставку – відео тижня
      256
      Методи побороти безсоння є!
      сьогодні , 19:00 Методи побороти безсоння є!
      Блог Медіа 403
      Фанати "Динамо" зірвали банери каналів Медведчука NewsOne та "112 Україна" під час матчу: відео
      сьогодні , 18:27 Фанати "Динамо" зірвали банери каналів Медведчука NewsOne та "112 Україна" під час матчу: відео
      1895
      Відставка Данилюка: як до цього причетний Коломойський
      сьогодні , 18:00 Відставка Данилюка: як до цього причетний Коломойський
      Дмитро Гнап 946
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук