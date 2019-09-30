П’яний поліцейський спричинив ДТП на Дніпропетровщині: є постраждалі – фото

Працівник поліції, перебуваючи поза службою, не впорався із керуванням свого Volkswagen Golf та протаранив інше авто. Через ДТП постраждали троє людей.

Водій та пасажири автомобіля "Лада Калина", у яку врізався поліцейський, потрапили до лікарні. Про це повідомляють у повідомляють у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

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ДТП сталася ввечері 29 вересня о 18:50 у Павлограді. Винуватець ДТП мав ознаки алкогольного сп’яніння.

За рішенням Голови Національної поліції Ігоря Клименка керівника відділу карного розшуку Павлоградського ВП та його заступника відсторонено від виконання службових обов’язків,

– повідомляють у поліції.

На місці події працюють слідчі. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.



ДТП у Павлограді/ Джерело: dp.npu.gov.ua