Смертельна ДТП у Броварах: з'явилось відео, як п'яний поліцейський влетів у зупинку
У Броварах нетверезий правоохоронець 26 вересня на шаленій швидкості влетів у зупинку громадського транспорту. У результаті аварії на місці загинула жінка, ще дві особи отримали травми.
Моторошне відео опублікував директор Державного бюро розслідувань Роман Труба у своєму телеграм-каналі.
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