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П'яний поліцейський збив насмерть двох хлопців на Львівщині

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П'яний поліцейський збив насмерть двох хлопців на Львівщині
П'яний поліцейський збив насмерть двох хлопців на Львівщині / acc.cv.ua

В селі Жарків Бродівського району, що на Львівщині, близько опівночі 29 серпня п'яний працівник поліції насмерть збив двох хлопців, що їхали на скутері.

Про це повідомила львівська журналістка Вікторія Балицька у Facebook.

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Як зазначили в поліції, на сільській дорозі зіткнулися автомобіль "Рено Трафік" та скутер. Відомо, що внаслідок ДТП, на місці події, загинули 18-річний водій скутера та його 19-річний пасажир, мешканці Бродівського району.

За кермом автомобіля знаходився 25-річний працівник одного із підрозділів поліції Львівщини. За результатами медичного огляду встановлено, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння – в його організмі було 0,5 проміле алкоголю. Наразі поліцейського не затримали.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження, розпочато службове розслідування. Матеріали цього розслідування будуть направлені до прокуратури. Правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

Нагадаємо, в червні на Львівщині поліцейська наїхала на велосипедистку. Внаслідок ДТП, потерпіла від отриманих травм померла на місці пригоди до прибуття швидкої медичної допомоги.

Теги: Новини України Поліція Аварії та ДТП Жертви Новини Львова Кримінальні новини Алкоголь
Джерело: 24 канал
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