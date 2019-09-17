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      П'яний працівник СТО влаштував перегони з поліцією та розбив чуже авто: відео

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      П'яний працівник СТО влаштував перегони з поліцією та розбив чуже авто
      П'яний працівник СТО влаштував перегони з поліцією та розбив чуже авто / Скріншот з відео

      У Києві п'яний працівник СТО вирішив покататися нічною столицею на автомобілі, який привезли на ремонт. Проте, без пригод не минулося – чоловік спочатку влаштував перегони з поліцейськими, а потім втрапив у аварію.

      На підозрілу манеру водіння кермувальника авто Chevrolet Volt звернули увагу поліцейські, які спробували зупинити машину, передає "Інформатор".

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      Та водій вимогу проігнорував і почав втікати. Тривало це поки він врешті не врізався у мікроавтобус. Обидві автівки вилетіли на тротуар.

      На щастя, постраждалих немає. Машину евакуювали, а чоловіка затримали. Драгер показав в крові горе-водія у 7 разів перевищення норми алкоголю. Тоді ж і з'ясувалося, що машина чоловікові не належить. Він відбувся адмінпротоколом.

      П'яний працівник СТО розбив чуже авто: дивіться відео з місця події

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      Теги: Новини України Новини Києва Авто Аварії та ДТП Поліція
      Джерело: 24 канал
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