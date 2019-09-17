П'яний працівник СТО влаштував перегони з поліцією та розбив чуже авто: відео

У Києві п'яний працівник СТО вирішив покататися нічною столицею на автомобілі, який привезли на ремонт. Проте, без пригод не минулося – чоловік спочатку влаштував перегони з поліцейськими, а потім втрапив у аварію.

На підозрілу манеру водіння кермувальника авто Chevrolet Volt звернули увагу поліцейські, які спробували зупинити машину, передає "Інформатор".

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Та водій вимогу проігнорував і почав втікати. Тривало це поки він врешті не врізався у мікроавтобус. Обидві автівки вилетіли на тротуар.

На щастя, постраждалих немає. Машину евакуювали, а чоловіка затримали. Драгер показав в крові горе-водія у 7 разів перевищення норми алкоголю. Тоді ж і з'ясувалося, що машина чоловікові не належить. Він відбувся адмінпротоколом.

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