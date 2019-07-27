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      П'яний прокурор у Києві покинув авто та втік від поліції в кущі, – ЗМІ

      799 Читать новость на русском
      Поліція не могла затримати нетверезого водія
      Поліція не могла затримати нетверезого водія / "Інформатор"

      Патрульні зупинили Chevrolet Cruz, за кермом якого, як кажуть очевидці, був п'яний чоловік. Трапилося це в Києві 27 липня, а водієм начебто був прокурор Васильківського відділення Києво-Святошинської прокуратури.

      Свідки подій кажуть, що у чоловіка були помітні ознаки алкогольного сп'яніння – запах, похитування, невиразна мова. Про інцидент повідомило видання "Інформатор".

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      Автомобіль патрульні зупинили, запобігаючи ймовірності виникнення аварійної ситуації. Прокурору запропонували пройти перевірку на алкоголь, знайшли понятих, але чоловік відмовився. Також не захотів їхати до медзакладу, щоб здати аналізи там.

      Київ
      Нетверезим водієм був прокурор із Київської прокуратури

      Прокурор ніяк не міг зрозуміти, навіщо у нього вимагають документи, хто такі поняті, а коли втомився сперечатися – погодився на експертизу в медустанові. Мабуть, це приспало пильність поліції, і водій Chevrolet кинувся у кущі та зник, утім, закривши перед цим свій автомобіль.

      Уривок відео ("Інформатор"), на якому зафіксовано "формат" спілкування водія із поліцією:

      Згідно із чинним законодавством, співробітники поліції не мали права затримати прокурора, адже вони безпосередньо не були свідками правопорушення. Автомобіль теж не заберуть на штрафмайданчик. Чоловікові поштою прийде повістка до суду.

      До 1 січня 2020 року (відтоді штрафи зростуть) нетверезе водіння карається в Україні штрафом у 10 тисяч 200 гривень і позбавленням прав на 1 рік. Повторне порушення закону протягом 5 років карають штрафом у 40 тисяч 200 гривень і позбавленням прав на 10 років.

      Автомобіль же водій забере сам – коли вибереться з кущів. І якщо, звісно, згадає, де його залишив.

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Новини України Поліція Новини Києва Аварії та ДТП Алкоголь
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