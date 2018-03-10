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П'яний високопосадовець поліції влаштував стрілянину в потязі до Одеси, – ЗМІ

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Поліцейський із Сум влаштував стрілянину в потязі до Одеси
Поліцейський із Сум влаштував стрілянину в потязі до Одеси / Ілюстративне фото

Керівник управління захисту економіки Нацполіції в Сумській області у стані алкогольного сп'яніння став учасником конфлікту в потязі сполученням Київ - Одеса. Перебуваючи у вагоні, чоловік почав стріляти з травматичного пістолета.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на джерело в правоохоронних органах.

"Фізичний стан (сп'яніння) позбавив змоги його покинути вагон, і він вирушив у вагоні на "відстій". Пізніше з'ясувалося, що зник пістолет", – сказав співрозмовник видання, уточнивши, що інцидент трапився "на нинішні свята".

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Зазначається, що офіційно в Головному управлінні Націполіції в Одеській області цю інформацію не коментують. Проте там підтвердили, що "поліцейський в поїзді був присутній".

Теги: Новини України Новини Одеси Поліція Кримінальні новини Суми залізниця
Джерело: 24 Канал
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