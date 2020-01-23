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      П'яний водій наїхав на пішоходів у Дніпрі, серед них – дитина: фото

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      У Дніпрі сталась ДТП / Ілюстративне фото

      У Дніпрі водій у стані алкогольного сп'яніння наїхав на пішоходів. В результаті постраждали чотири людини, серед них – 12-річний хлопчик.

      За інформацією пресслужби обласної поліції, ДТП сталась приблизно о 17:40 на вулиці Ударників. 

      До слова: Позашляховик протаранив таксі та перекинувся набік неподалік зупинки в Києві: фото, відео

      Відомо, що 47-річний водій автомобіля Мерседес Sprinter виїхав на трамвайні колії. А коли намагався уникнути зіткнення з трамваєм, наїхав на пішоходів.

      Всі постраждалі доставлені в лікарню.

      Поліцейські вже відкрили кримінальні провадження за кримінальною статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. 

      дтп дніпро
      ДТП у Дніпрі

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Дніпра Діти і неповнолітні
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