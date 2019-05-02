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      П'яний водій поранив поліцейського у Києві: фото 18+

      766 Читать новость на русском
      Поліція затримала нападника на правоохоронця
      Поліція затримала нападника на правоохоронця / Київ оперативний

      У Києві 1 травня п'яний водій автомобіля напав на поліцейського з ножем і поранив його. Інцидент стався на Лісовому проспекті, 13.

      Поліцейські помітили, що водій авто п’яний через дивну манеру водіння. Правоохоронці почали переслідувати водія, щоб зупинити його, повідомляє "Київ оперативний" в Telegram.

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      Автомобіліст на вимогу правоохоронців зупинився. Але в якийсь момент під час з'ясування всіх обставин водій дістав ніж і поранив поліцейського.

      Зловмисника затримали. На місці працює слідчо-оперативна група.

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      Затриманий водій-нападник

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      Затриманий зловмисник
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      Ніж, яким водій авто поранив правоохоронця

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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП Новини України Новини Києва Кримінальні новини Поліція Алкоголь Транспорт
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