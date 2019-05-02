П'яний водій поранив поліцейського у Києві: фото 18+

У Києві 1 травня п'яний водій автомобіля напав на поліцейського з ножем і поранив його. Інцидент стався на Лісовому проспекті, 13.

Поліцейські помітили, що водій авто п’яний через дивну манеру водіння. Правоохоронці почали переслідувати водія, щоб зупинити його, повідомляє "Київ оперативний" в Telegram.

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Автомобіліст на вимогу правоохоронців зупинився. Але в якийсь момент під час з'ясування всіх обставин водій дістав ніж і поранив поліцейського.

Зловмисника затримали. На місці працює слідчо-оперативна група.



Затриманий водій-нападник