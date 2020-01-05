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      П’яний водій потрапив у ДТП Харкові, а потім побився з поліцейськими: фото

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      У Харкові п’яний водій потрапив у ДТП й влаштував бійку з поліцейськими, – фото / Нацполіція

      У Харкові зіткнулися автомобілі Volkswagen і Daewoo на Салтівському шосе. Після цього водій Volkswagen, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, намагався втекти, а згодом взагалі побився із патрульними.

      В результаті аварії 61-річний водій Daewoo вилетів з машини, про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

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      Свідки інциденту викликали швидку допомогу і поліцію. В результаті аварії обидва водії отримали тілесні ушкодження. Однак 34-річний чоловік, який був за кермом Volkswagen у стані алкогольного сп’яніння, намагався втекти з місця ДТП. Йому перешкодили це зробити перехожі.

      ДТП у Харкові
      П'яний водій вчинив ДТП у Харкові/ Джерело: hk.npu.gov.ua

      Однак 34-річний чоловік не йшов на контакт з лікарями, поводився агресивно. Постраждалих госпіталізували в супроводі патрульного екіпажу.

      У приймальному відділені п’яний водій почав кидатися в бійку з патрульними, в результаті чого один з поліцейських отримав тілесні ушкодження,
      – повідомляють у поліції.

      Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до п’яти років через погрози або насильство до працівника правоохоронних органів. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження.

       

       

      Водій після ДТП побився з поліцейськими/ Джерело: hk.npu.gov.ua

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Поліція Новини Харкова Аварії та ДТП
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