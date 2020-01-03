П’яний водій у Києві протаранив авто, а потім ліг відпочити: фото

У Києві п’яний водій за кермом автомобіля Volkswagen влетів у припарковане поряд авто Suzuki. Після того винуватець ДТП вирішив перепочити.

Водій вийшов зі свого автомобіля після зіткнення та ліг на землю, про це повідомляє Патрульна поліція Києва на своїй фейсбук-сторінці.

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Чоловік не зрозумів, що трапилося, та як він опинився на місці ДТП. Правоохоронці зазначають, що аварія трапилася ще вранці 1 січняна вулиці Тургенєвській.

У поліції встановили, що 57-річний керманич на небезпечній швидкості не впорався з керуванням.

В результаті зіткнення автомобіль Volkswagen перекинувся набік, а Suzuki зазнав серйозних механічних пошкоджень. Дивом, в цій автопригоді обійшлося без травмованих. Пройти огляд на стан сп'яніння у встановленому законом порядку громадянин відмовився,

– повідомляють правоохоронці.



У Києві п'яний водій вирішив поспати після ДТП/ Фейсбук Патрульної полції

На водія Volkswagen патрульні склали протокол за керування у стані сп'яніння та порушення правил дорожнього руху.