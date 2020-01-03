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      П’яний водій у Києві протаранив авто, а потім ліг відпочити: фото

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      У Києві п'яний водій ліг спати після ДТП / Фейсбук-сторінці Патрульної поліції

      У Києві п’яний водій за кермом автомобіля Volkswagen влетів у припарковане поряд авто Suzuki. Після того винуватець ДТП вирішив перепочити.

      Водій вийшов зі свого автомобіля після зіткнення та ліг на землю, про це повідомляє Патрульна поліція Києва на своїй фейсбук-сторінці. 

      Нові дані: У 2019 році внаслідок авіакатастроф загинуло 257 людей – вдвічі менше, ніж у 2018

      Чоловік не зрозумів, що трапилося, та як він опинився на місці ДТП. Правоохоронці зазначають, що аварія трапилася ще вранці 1 січняна вулиці Тургенєвській.

      У поліції встановили, що 57-річний керманич на небезпечній швидкості не впорався з керуванням.

      В результаті зіткнення автомобіль Volkswagen перекинувся набік, а Suzuki зазнав серйозних механічних пошкоджень. Дивом, в цій автопригоді обійшлося без травмованих. Пройти огляд на стан сп'яніння у встановленому законом порядку громадянин відмовився,
      – повідомляють правоохоронці.

      ДТП у Києві
      У Києві п'яний водій вирішив поспати після ДТП/ Фейсбук Патрульної полції

      На водія Volkswagen патрульні склали протокол за керування у стані сп'яніння та порушення правил дорожнього руху.

      Доброго ранку: яскрава добірка привітань
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Аварії та ДТП Поліція Новини Києва Новини України Новини політики
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