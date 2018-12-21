П'яний водій влаштував моторошну ДТП у Києві: загинула вагітна

У Києві ввечері 20 грудня на проспекті Леся Курбаса (Борщагівка) водій напідпитку врізався в автобус з пасажирами. Вагітна пасажирка авто загинула так і не дочекавшись меддопомоги.

Легковик Mercedes на шаленій швидкості врізався в автобус, який стояв на зупинці. У транспорті були 20 пасажирів.

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Авто влетіло з такою силою, що капот машини був розтрощений вщент. Удар припав на пасажирське сидіння, де була жінка. Вибратись з понівеченого легковика самостійно не вдалося. Поки рятувальники намагались дістати постраждалу – вона померла.

За інформацією спільноти dtp.kiev.ua у Facebook, загибла жінка була вагітна.



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