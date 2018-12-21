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      П'яний водій влаштував моторошну ДТП у Києві: загинула вагітна

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      П'яний водій влетів в автобус у Києві
      П'яний водій влетів в автобус у Києві / Фото з відкритих джерел

      У Києві ввечері 20 грудня на проспекті Леся Курбаса (Борщагівка) водій напідпитку врізався в автобус з пасажирами. Вагітна пасажирка авто загинула так і не дочекавшись меддопомоги.

      Легковик Mercedes на шаленій швидкості врізався в автобус, який стояв на зупинці. У транспорті були 20 пасажирів.

      Читайте також: Під Києвом перекинулась маршрутка: є постраждалі – фото

      Авто влетіло з такою силою, що капот машини був розтрощений вщент. Удар припав на пасажирське сидіння, де була жінка. Вибратись з понівеченого легковика самостійно не вдалося. Поки рятувальники намагались дістати постраждалу – вона померла.

      За інформацією спільноти dtp.kiev.ua у Facebook, загибла жінка була вагітна. 

      дтп київ
      ДТП у Києві

      дтп
      Моторошна ДТП у Києві

      П'яний водій влаштував моторошну ДТП у Києві: відео (18+)

       

      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Києва Жертви
      Джерело: 24 Канал
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