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П'яний водій влаштував смертельну ДТП у Києві: моторошні фото та відео

04:09, сьогодні 2436 Читать новость на русском
Аварія в Києві
Аварія в Києві / "Київ ДТП"

Пізно ввечері 3 лютого на проспекті Шухевича у Києві в Києві п'яний водій Mercedes врізався в Dacia, загинули двоє людей.

Про це пише "Київ ДТП".

Близько опівночі водій автомобіля, ховаючись від погоні поліції, виїхав на смугу зустрічного руху. У цей момент він лоб в лоб протаранив Dacia. Від удару, легковий автомобіль перекинуло через відбійник.

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В Dacia перебували водій і дівчина-пасажир. Від отриманих травм обидва померли до приїзду медиків. Їх тіла затиснуло в салоні авто.

Після зіткнення з Dacia, Mercedes почало крутити по дорозі і він врізався в Audi, Opel і Volkswagen. Водії цих машин не постраждали, а ось пасажирів госпіталізували.

Водій Mercedes теж отримав травми і був шпиталізований. Зі слів свідків, він був сильно п'яний.

Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Києва Жертви
Джерело: 24 Канал
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