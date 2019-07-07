П'яний водій влетів у таксі, у якому їхала сім'я з дитиною: є постраждалі (фото та відео)

На Набережному шосе у Києві вночі п'яний водій "Хонди" влетів у авто таксі, у якій їхали пасажири з дворічною дитиною. Удар був такої сили, що машину кілька разів розкрутило на дорозі.

Водій "Хонди" не впорався з керуванням і влетів в задню частину автомобіля служби таксі "Феміда", передає "Інформатор".

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Удар був такої сили, що таксі декілька разів розкрутило на дорозі і машина зупинилася поперек проїжджої частини.

Фото з місця аварії у Києві:

В результаті аварії постраждала пасажирка таксі. ЇЇ з травмами різного ступеня тяжкості, в тому числі і закритої черепно-мозкової травми, доставили до лікарні. Її чоловікові медики надали допомогу на місці. На щастя, в результаті аварії не постраждала дворічна дитина.

Після зіткнення водій Honda поводився неадекватно: спочатку він говорив, що не був за кермом, потім повідомив, що машиною керувала дівчина. Як з'ясували поліцейські, чоловік мав 2,11 проміле алкоголю в крові. Згодом він навіть заснув в машині патрульних правоохоронців.



П'яний водій, який вчинив аварію, заснув у машині поліції

Дивіться відео: водій таксі розповів про аварію