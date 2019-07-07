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      П'яний водій влетів у таксі, у якому їхала сім'я з дитиною: є постраждалі (фото та відео)

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      П'яний водій влетів у таксі, де їхала сім'я з дитиною
      П'яний водій влетів у таксі, де їхала сім'я з дитиною / Інформатор

      На Набережному шосе у Києві вночі п'яний водій "Хонди" влетів у авто таксі, у якій їхали пасажири з дворічною дитиною. Удар був такої сили, що машину кілька разів розкрутило на дорозі.

      Водій "Хонди" не впорався з керуванням і влетів в задню частину автомобіля служби таксі "Феміда", передає "Інформатор".

      До теми: Машина зірвалася з мосту у річку на Чернігівщині: водій загинув на місці

      Удар був такої сили, що таксі декілька разів розкрутило на дорозі і машина зупинилася поперек проїжджої частини.

      Фото з місця аварії у Києві:

      В результаті аварії постраждала пасажирка таксі. ЇЇ з травмами різного ступеня тяжкості, в тому числі і закритої черепно-мозкової травми, доставили до лікарні. Її чоловікові медики надали допомогу на місці. На щастя, в результаті аварії не постраждала дворічна дитина.

      Після зіткнення водій Honda поводився неадекватно: спочатку він говорив, що не був за кермом, потім повідомив, що машиною керувала дівчина. Як з'ясували поліцейські, чоловік мав 2,11 проміле алкоголю в крові. Згодом він навіть заснув в машині патрульних правоохоронців.

      П'яний водій, який вчинив аварію, заснув у машині поліції
      П'яний водій, який вчинив аварію, заснув у машині поліції

      Дивіться відео: водій таксі розповів про аварію

       

      blog_ava
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      Теги: Аварії та ДТП Новини України Авто Новини Києва Поліція
      Джерело: 24 канал
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