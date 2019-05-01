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      П'яний водій вщент розтрощив сім авто у Києві: фото та відео

      67 Читать новость на русском
      ДТП у Києві
      ДТП у Києві / kiev.informator.ua

      У Києві п'яний водій Mercedes, повертаючись з клубу, протаранив паркан автостоянки та розтрощив чужі автомобілі.

      За даними видання "Інформатор", ДТП сталася на проспекті Петра Григоренка, коли п'яний водій рухався в бік вулиці Бориса Гмирі.

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      При ударі сім авто отримали різні пошкодження. Кілька з автомобілів повністю зім'яті. 

      дтп київ
      Розтрощене авто

      дтп київ
      Пошкоджена автівка

      дтп у києві
      Побите авто після "п'яної" ДТП

      Горе-водій вижив, отримавши лише травму голову. Однак своєї причетності до ДТП не визнав – поліції збрехав, що не був за кермом автівки, а обличчя йому розбили у клубі.

      дтп київ
      П'яний водій своєї провини не визнав

      дтп у києві
      ДТП у столиці України

      При двох свідках чоловікові запропонували пройти тест на наявність алкоголю в крові. Але він уникав приладу, і від тесту відмовився. А на додачу – кидався на поліцейських.

      П'яний водій вщент розтрощив сім авто у Києві: дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Києва
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