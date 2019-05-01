П'яний водій вщент розтрощив сім авто у Києві: фото та відео

У Києві п'яний водій Mercedes, повертаючись з клубу, протаранив паркан автостоянки та розтрощив чужі автомобілі.

За даними видання "Інформатор", ДТП сталася на проспекті Петра Григоренка, коли п'яний водій рухався в бік вулиці Бориса Гмирі.

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При ударі сім авто отримали різні пошкодження. Кілька з автомобілів повністю зім'яті.



Розтрощене авто



Пошкоджена автівка



Побите авто після "п'яної" ДТП

Горе-водій вижив, отримавши лише травму голову. Однак своєї причетності до ДТП не визнав – поліції збрехав, що не був за кермом автівки, а обличчя йому розбили у клубі.



П'яний водій своєї провини не визнав



ДТП у столиці України

При двох свідках чоловікові запропонували пройти тест на наявність алкоголю в крові. Але він уникав приладу, і від тесту відмовився. А на додачу – кидався на поліцейських.

П'яний водій вщент розтрощив сім авто у Києві: дивіться відео