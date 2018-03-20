П’яний водій з дитиною в салоні влаштував погоню в Харкові, є постраждалі

Двоє поліцейських потрапили в лікарню через дії п’яного водія у Харкові, 19 березня.

Про це повідомляє "Київ ДТП".

Поліція помітила водія-порушника та попросила зупинитися, проте той вирішив втікати. Чоловік додав газу і в результаті протаранив п’ять машин.

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Правоохоронцям довелося переслідувати чоловіка кілька кілометрів. Врешті, один з екіпажів перегородив машину горе-водію. Той не загальмував і врізався в Toyota Prius.

Постраждалих поліцейських госпіталізували.

Також, як з’ясували ЗМІ, у салоні авто водія-втікача перебувала його дружина та дворічна дитина.