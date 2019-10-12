П'яний водій збив мотоцикліста та хотів побити очевидців: фото, відео

Нетверезий водій у Києві збив мотоцикліста, хотів втекти з місця аварії, а згодом ще й поліз в бійку з перехожими, які намагались його затримати.

За інформацією "Київ оперативний" ДТП сталась ввечері 11 жовтня на Дорогожичах.

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П'яний водій на Ford з незрозумілих причин звернув на зустрічну, де їхав мотоцикліст. Від удару у власника зафіксували травми кінцівок та спини. Його госпіталізували.



П'яний водій збив мотоцикліста / Фото "Інформатор"



ДТП у Києві / Фото "Інформатор"

Після того, як горе-кермувальник втямив, що накоїв, намагався втекти з місця події. Однак не вдалося через небайдужих очевидців аварії. За їхніми словами, коли його затримували він кидався на них з кулаками.



Водій намагався втекти з місця ДТП / Фото "Інформатор"

Поліцейські, що прибули на місце аварії провели тест на драгері, що виявив допустиму норму алкоголю в організмі водія.

Дивіться відео з місця ДТП у Києві: