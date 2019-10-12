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      П'яний водій збив мотоцикліста та хотів побити очевидців: фото, відео

      1422 Читать новость на русском
      ДТП у Києві
      ДТП у Києві / Інформатор

      Нетверезий водій у Києві збив мотоцикліста, хотів втекти з місця аварії, а згодом ще й поліз в бійку з перехожими, які намагались його затримати.

      За інформацією "Київ оперативний" ДТП сталась ввечері 11 жовтня на Дорогожичах.

      До слова: На Київщині автомобіль збив дитину просто на пішохідному переході: моторошне відео

      П'яний водій на Ford з незрозумілих причин звернув на зустрічну, де їхав мотоцикліст. Від удару у власника зафіксували травми кінцівок та спини. Його госпіталізували.

      дтп аварія
      П'яний водій збив мотоцикліста / Фото "Інформатор"

      дтп київ
      ДТП у Києві / Фото "Інформатор"

      Після того, як горе-кермувальник втямив, що накоїв, намагався втекти з місця події. Однак не вдалося через небайдужих очевидців аварії. За їхніми словами, коли його затримували він кидався на них з кулаками.

      дтп мотоцик
      Водій намагався втекти з місця ДТП / Фото "Інформатор"

      Поліцейські, що прибули на місце аварії провели тест на драгері, що виявив допустиму норму алкоголю в організмі водія.

      Дивіться відео з місця ДТП у Києві:

       

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Києва Транспорт
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