П'яного ректора дніпровського вишу спіймали за кермом позашляховика, – ЗМІ

У Дніпрі на Набережній Заводської ввечері 7 вересня патрульні зупинили позашляховик Toyota Rav із водієм напідпитку за кермом. Згодом стало відомо, що цей чоловік – ректор Будівельної академії Микола Савицький.

Про це повідомили журналістам анонімні джерела в поліції. Проте офіційного підтвердження цього наразі немає.

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Перевищив норму в 3 рази

Ректору, який нібито був за кермом, 67 років. Спершу ознаки алкогольного сп'яніння патрульні помітили при спілкуванні зі зловмисником. Тому чоловіка попросили пройти тест на "Драгері".

Пристрій показав, що в крові 0,65 проміле алкоголю, при максимально дозволених 0,2. Яка була причина зупинки цього авто – невідомо. Ймовірно, манера водіння п'яного керманича просто здалася патрульним підозрілою.

Наразі журналісти 24 каналу намагаються отримати підтвердження або спростування цієї інформації. Проте в прийомній ректорату просять звернутись пізніше.

Інший п'яний за кермом

У Києві 3 вересня чоловік у стані алкогольного сп'яніння сів за кермо своєї автівки й поїхав "кататися" столицею. Проте поїздка завершилася, коли його Audi протаранила кілька припаркованих авто. В аварії отримали травми й потрапили до лікарні 2 особи.

Коли прибули правоохоронці, виявилося, що зловмисник пішов із місця аварії. Його виявили в кафе неподалік від дороги. Оскільки сп'яніння було вкрай сильне, винуватця аварії довелося також передати лікарям швидкої. ​

Що відомом про цей виш "Придніпровську державну академію будівництва та архітектури" заснували ще в 1930 році. Цей вищий навчальний заклад має 4 рівень акредитації.



В академії навчаються приблизно 8 500 студентів і працюють майже 660 викладачів. Серед них 265 є кандидатами наук, а 78 професорами та докторами наук.



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