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П'яного Джона Сноу з "Гри престолів" сфотографували у Парижі

414 Читать новость на русском
Кіт Харінгтон
Кіт Харінгтон / buzz.com

Актор Кіт Харінгтон прославився завдяки ролі Джона Сноу у популярному серіалі "Гра престолів". Але він розвіяв свій романтичний образ нещодавньою появою у Парижі – папарацці підловили його, коли Харінгтон виглядав п’яним і ледь тримався на ногах.

На одній з паризьких вулиць Кіт не міг встояти на ногах, спотикався та опирався на припаркований фургон, пише Daily Mail. Харінгтона намагався підтримувати друг, щоб той не впав.

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У Кіта Харінгтона проблеми з алкоголем?

31-річна зірка стояв під дощем лише у футболці і мав не дуже презентабельний вигляд.

До слова, це не вперше Кіта бачать п’яним на публіці – у січні актор влаштував бійку в одному з барів Нью-Йорка.

Теги: LifeStyle Кіно Гра престолів
Джерело: 24 Канал
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