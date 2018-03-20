П'яного Джона Сноу з "Гри престолів" сфотографували у Парижі

Актор Кіт Харінгтон прославився завдяки ролі Джона Сноу у популярному серіалі "Гра престолів". Але він розвіяв свій романтичний образ нещодавньою появою у Парижі – папарацці підловили його, коли Харінгтон виглядав п’яним і ледь тримався на ногах.

На одній з паризьких вулиць Кіт не міг встояти на ногах, спотикався та опирався на припаркований фургон, пише Daily Mail. Харінгтона намагався підтримувати друг, щоб той не впав.

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У Кіта Харінгтона проблеми з алкоголем?

31-річна зірка стояв під дощем лише у футболці і мав не дуже презентабельний вигляд.

До слова, це не вперше Кіта бачать п’яним на публіці – у січні актор влаштував бійку в одному з барів Нью-Йорка.