Гравця ПСЖ затримали п’яним за кермом та відправили у витверезник

У ніч з вівторка на середу (30-31 жовтня) у Парижі у 13 окрузі поліція затримала гравця ПСЖ Марко Верратті. Рівень алкоголю у його крові майже у 2,5 рази перевищував допустиму норму. Тож гравця затримали та відправили у витверезник.

Вміст алкоголю у крові італійця становив 0,49 проміле, у той час як допустима норма у Франції – 0,2 проміле, повідомляє L'Equipe з посиланням на дані поліції. Варто відзначити, що в Україні теж допустима норма алкоголю в крові для водії 0,2 проміле.

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Поліція одразу ж затримала Верратті. Його було доставлено у витверезник, перш ніж відпустити.

Тепер на гравця очікує суд. Його можуть позбавити водійського посвідчення. Окрім того, на Верратті очікує і штраф від ПСЖ, за який виступає футболіст.

Варто зазначити, що це не перший випадок, коли футболістів ловлять п’яними за кермом. Найбільш гучний випадок стався з чемпіоном світу у складі збірної Франції та воротарем англійського "Тоттенхема" Уго Льоріс. Його затримали у п'яним Лондоні. Згодом суддя призначив гравцю штраф у розмірі 50 тисяч фунтів стерлінгів, а також позбавив водійських прав на 20 місяців. Таке рішення суддя пояснив серйозністю порушення чинного чемпіона світу, а також розміром його доходу. Та лише цим штрафом Льоріс не відбувся. У клубі теж вирішили оштрафувати воротаря на 280 тисяч фунтів стерлінгів. Це двотижнева зарплата Льоріса у клубі.