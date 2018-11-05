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      П'ять гравців "Шахтаря" та двоє з "Динамо": символічна збірна 14 туру УПЛ за версією InStat

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      Символічна збірна 14 туру УПЛ
      Символічна збірна 14 туру УПЛ

      П'ять гравців "Шахтаря", два з "Динамо" і "Зорі", а також по одному з "Карпат" і "Маріуполя" потрапили в символічну збірну 14 туру УПЛ за версією InStat.

      Про це повідомляє прес-служба УПЛ.

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      "Шахтар" у збірній туру представили Ісмаїлі, Алан Патрік, Тарас Степаненко, Тайсон і Жуніор Мораєс. Серед гравців "Динамо" виділили Миколу Шапаренка та Віталія Миколенка. Також сюди потрапили Віталій Вернидуб та Олександр Тимчик ("Зоря"), Мар'ян Швед ("Карпати") та Євген Гальчук ("Маріуполь").


      Символічна збірна 14 туру УПЛ за даними InStat

      Нагадаємо, що Мар'ян Швед визнаний найкращим гравцем 14 туру української Премєр-ліги.

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      Теги: Футбол Шахтар Спорт УПЛ Динамо ФК Карпати ФК Маріуполь ФК Зоря
      Джерело: 24 Канал
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