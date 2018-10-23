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      П'ять хітів Стінга: що послухати напередодні концерту в Києві

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      Стінг виступить у Києві
      Стінг виступить у Києві / Фото з відкритих джерел

      14 листопада до Києва приїде легендарний співак Стінг. Для українських меломанів – це подія. Тим більше, що цього разу він їде не сам, а в компанії свого приятеля Шегги, з яким і записав останній альбом 44/876.

      Основою концерту стануть пісні з нового альбому, але напередодні приїзду британської зірки хочеться згадати і головні хіти Стінга, які теж обов'язково прозвучать в Києві.

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      П'ять хітів Стінга

      Fragile

      Сингл з другого студійного альбому Стінга "Nothing Like the Sun", який став найкращою платівкою на думку Brit Awards у 1988 році. Крім англомовного варіанту музикантом були записані версії пісні іспанською та португальською мовами – Fragilidad і Fragil. Пісня присвята американському інженерові-будівельникові, який загинув від рук опозиціонерів під час роботи над гідроенергетичним проектом у Нікарагуа. Студійна версія Fragile стала однією з головних візитівок Стінга, завдяки якій про нього дізнався світ.

      Стінг – Fragile: відео

       

      Englishman in New York

      Ще один хіт, який вийшов на платівці "Nothing Like the Sun". Пісня присвячена письменникові Квентіну Кріспу, з яким Стінг потоваришував після того, як Крісп переїхав з Лондона на Манхеттен. Трек народився, коли одного разу Квентін Крісп написав музикантові жартівливо: "... я чекаю на отримання паперів про громадянство для того, щоб скоїти злочин, і не бути депортованим".

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      Основна ідея пісні – "Залишайся собою, не дивлячись на те, що говорять інші", це повністю відповідає тому образу життя, який вів Квентін Крісп.

      Стінг Englishman in New York: відео

       

      Shape of My Heart

      Пісня, про яку більшість шанувальників музиканта дізналися завдяки фільму Люка Бессона "Леон" і яка увійшла до альбому "Ten Summoner's Tales", який вийшов в 1993 році. Співавтором пісні став гітарист Домінік Міллер, який показав Стингу той самий гітарний риф і виконав партію на іспанській акустичній гітарі. Коли Міллер вперше награв пісню Стингу, той, перебуваючи під враженням від почутої мелодії, відправився на прогулянку по берегу річки і через ліс, сподіваючись придумати ідею для вірша. Коли музикант повернувся з прогулянки до студії, і текст, і структура нової пісні вже були майже повністю складені.

      Стінг Shape of My Heart: відео

       

      Desert Rose

      Один з найвідоміших дуетів Стінга, записаний з алжирським виконавцем Шебом Мамі. Хіт увійшов до альбому Brand New Day і побував на 15-му місці в топ-20 UK Singles Chart і на 17 сходинці в Billboard Hot 100, досягнувши успіху в Швейцарії та Італії.

      Стінг Desert Rose: відео

       

      Fields of Gold

      Четвертий сингл Стінга з альбому "Ten Summoner's Tales". Як і всі інші пісні на цій платівці, Fields of Gold була записана в студії Lake House, графство Вілтшир, зміксованого в The Townhouse Studio, Лондон і зведена в студії Masterdisk, Нью-Йорк. Пісня очолила багато світові чарти і стала хітом у багатьох країнах, включаючи Ірландію, Німеччину, Нідерланди та Швейцарію та інші.

      Стінг Fields of Gold: відео

       

      Теги: LifeStyle Музика Стінг Новини України Концерти
      Джерело: 24 Канал
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