П'ять міфів про похмілля, які вам варто забути

Час новорічних свят лише розпочався, але багато шанувальників веселощів вже відчули на собі наслідки вживання алкоголю. Тому розповісти основні міфи про алкоголь – саме час.

Про це пишуть в Новое Время.

Австралійський дієтолог та викладач Дуйен Меллор розповів про найпоширеніші міфи про похмілля з наукової точки зору.

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"Огортання" шлунка

Люди часто використовують скланку молока чи ложку оливкової олії перед вживанням алкоголю. На їхню думку саме так вони зменшать негативний вплив алкоголю, огортаючи шлунок.

Але Дуейн зазначає, що немає такого поняття як "огортання шлунка". Якщо й існує якийсь ефект, то це уповільнення спорожнення шлунка. Тобто близько 20% алкоголю всмоктується в шлунку, решта – в кишечнику.

Ситний сніданок виводить залишки алкоголю

Дослідження вченого показало, що ситний і смачний сніданок справді може бути антипохмільним засобом. Особливо, якщо там є яйця. Але коли проводили досліди на щурах і вводили їм смертельні дози ацетальдегіду – токсину, що виробляється тілом під впливом алкоголю, – то ті з них, хто отримував також цистеїн, виживали з більшою ймовірністю. "Але люди, звичайно, не щури. Принаймні, більшість із них", – прокоментував Меллор.

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Кава робить вас тверезими

Ми часто чули про цей антипохмільний спосіб і завзято ним користувались. Але варто пам’ятати, що алкоголь діє комплексно і розслаблювально – викликає запаморочення, робить людину забудькуватою. Кава у свою чергу дозволяє лише збадьоритись, але вона не справляється із запамороченням і забудькуватістю.

Одне дослідження справді показало, що кофеїн здатен знижувати дію алкоголю і пришвидчувати реакції людини. Інше ж дослідження показало, що кофеїн може підбадьорити, але не здатен впоратись із запамороченням і не відновлює пам'ять.

Вода перед сном робить голову ясною

Цей міф є частково правдивим, але все залежить від того, на якому етапі і з якими саме похмільними симптомами ви хочете впоратися. До прикладу, вода ніяк не допоможе подолати головний біль, але знизить наслідки зневоднення і позбавить від жахливої ​​сухості в роті.

Змішування напоїв

Кажуть, що змішування напоїв погіршує похмілля. Однак це не так. Як виявилось, змішування видів алкоголю просто-напросто підвищує ймовірність того, що ви вип'єте більше. А в хімії алкоголю, хай то пиво чи вино, немає особливих відмінностей.

Краще дотримуйтесь інших правил: не випивайте рекомендований тижневий максимум в 14 одиниць алкоголю за один вечір. Пийте повільно. Заїдайте і чергуйте алкоголь з водою.