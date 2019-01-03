П’ять найпоширеніших проблем у парі під час свят

Свята можуть бути яскравим періодом у вашому житті, проте існує ризик виникнення сварок та непорозумінь, які можуть зіпсувати цю атмосферу.

Сімейні терапевти склали список найбільш поширених проблем, які виникають під час свят, інформує The Huffington Post.

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1. Ви не вирішили, з ким святкувати

Велика проблема – визначити, з чиєю родиною святкувати Різдво та інші свята. Тому обдумайте всі можливі варіанти. Можливо, цього року ви святкуєте у родині чоловіка чи хлопця, а наступного – у родині дружини чи дівчини. Якщо не виходить, тоді запросіть одразу дві родини до себе, проте це може спричинити новий рівень стресу.



Ви не вирішили, з яким святкувати

2. Ви не узгоджуєте бюджет

Серйозні проблеми у парі можуть виникнути через те, що жінка купує занадто дорогі подарунки і вона не озвучує бюджет та не обговорює з коханою людиною. Щоб уникнути конфліктів, перед святами визначте бюджет подарунків, складіть фінансовий план.

3. Випили занадто багато алкоголю

І навіть справа не в кількості спиртного, а у тому, як ви після цього поводитеся. Обговоріть з партнером скільки пити і як добратися додому після святкування.

4. У вас "токсичні" родичі

Якщо ваша рідня чи рідня вашого партнера напивається, поговорить про вашу пару погані речі кожних свят, ймовірно, це святкування не буде іншим. Придумайте "план Б" – навчіться вправ дихання, погляньте на ситуацію з іншого боку. Робіть це з вашою половинкою. До прикладу, придумайте секретний сигнал.

5. Ви маєте різні традиції

У вашій родині подарунки розпаковують на Святвечір, а у родині партнера – на Різдво або ж взагалі не дарують подарунків. Традиції, які були у дитинстві, мають сильний емоційний зв'язок з людиною, тому їй складно їх змінювати. Можна чергувати традиції, або ж взяти по частині традицій з обох родин і об’єднати їх. А можна вигадати власні!



Вигадайте власні традиції

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