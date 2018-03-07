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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

П'ять переконливих причин відмовитись від цукру

1673 Читать новость на русском
Чим небезпечний цукор?
Чим небезпечний цукор? / Фото з відкритих джерел

Цукор, який так часто споживають у їжу у сучасному світі, може стати причиною різних захворювань.

Чим небезпечна надмірна кількість цукру в раціоні та які переваги для здоров’я можна отримати, обмеживши його споживання, розповіли експерти МОЗ.

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Добре самопочуття та стрункість

Більше цукру в раціоні – більше спожитих калорій. В результаті, зростає ризик збільшення ваги тіла, що іноді може призвести і до ожиріння, погріршення самопочуття, проблем зі здоров’ям.

За статистикою, більш ніж половина дорослих українців мають надмірну вагу або страждають від ожиріння. Це, своєю чергою, призводить до серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та ускладнень, пов'язаних із цими захворюваннями.

Прфілактика діабету другого типу

Протягом останніх десяти років кількість пацієнтів з діагнозом "діабет" збільшилась майже на 50%. Фахівці стверджують, що саме обмеження цукру в раціоні є вагомим кроком для профілактики діабету другого типу.

Здорове серце

Надмірна вага та ожиріння, збільшення глюкози в крові призводять також до підвищення ризику серцево-судинних захворювань. Смертність від серцево-судинних захворювань в світі становить 31%, в Україні – 67%.

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Піклуйтесь про здоров’я свого серця – старайтесь максимально обмежити кількість цукру в раціоні.

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Профілактика остеоартрозу

Внаслідок надмірної ваги виникає загроза порушення опорно-рухового апарату. Тому, щоб знизити ризик подібних наслідків, слід скоротити споживання цукру.

Здоровіші зуби

Карієс – найбільш поширене неінфекційне захворювання, а цукор є однією з основних причин виникнення карієсу. Він розвивається, коли бактерії в роті перетворюють цукор на кислоту, яка своєю чергою демінералізує емаль та дентин.

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Контролюйте кількість цукру в раціоні – знижуйте ризик виникнення карієсу.

Теги: LifeStyle Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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