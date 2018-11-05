П'ять причин, чому варто піти на масаж

Після важкого робочого дня масаж допомагає зняти втому, розслабитися та отримати заряд бадьорості. А ще він має чимало інших переваг.

Про це розповіла дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці у Facebook.

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Чим корисний масаж?

- Він допомагає вивести токсичні речовини з організму і очищає тканини;

- має позитивний вплив на швидкість і якість обміну речовин;

- сприяє зменшенню жирових відкладень та целюліту;

- знімає м'язову втому і напруження;

- сприяє швидкому відновленню тіла після травм.

Які є види масажу?

1. Лікувальний – для лікування і профілактики сколіозу, остеохондрозу та гриж.

2. Антицелюлітний – для боротьби з жиром і "апельсиновою шкіркою".

3. Спортивний – для відновлення організму та швидкого досягнення необхідної спортивної форми.

4. Лімфодренажний – для оздоровлення організму та уповільнення процесів старіння.

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