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      П'ять причин, чому варто піти на масаж

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      Чим корисний масаж
      Чим корисний масаж / royalspa.com.ua

      Після важкого робочого дня масаж допомагає зняти втому, розслабитися та отримати заряд бадьорості. А ще він має чимало інших переваг.

      Про це розповіла дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці у Facebook.

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      Чим корисний масаж?

      - Він допомагає вивести токсичні речовини з організму і очищає тканини;
      - має позитивний вплив на швидкість і якість обміну речовин;
      - сприяє зменшенню жирових відкладень та целюліту;
      - знімає м'язову втому і напруження;
      - сприяє швидкому відновленню тіла після травм.

      via GIPHY

      Які є види масажу?

      1. Лікувальний – для лікування і профілактики сколіозу, остеохондрозу та гриж.

      2. Антицелюлітний – для боротьби з жиром і "апельсиновою шкіркою".

      3. Спортивний – для відновлення організму та швидкого досягнення необхідної спортивної форми.

      4. Лімфодренажний – для оздоровлення організму та уповільнення процесів старіння.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Поради Красиве тіло
      Джерело: 24 Канал
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