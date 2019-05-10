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      П'ять років полону: активісти влаштували зворушливу акцію на підтримку Сенцова – фото

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      Український політв'язень Олег Сенцов вже п'ять років перебуває за ґратами. До річниці ув'язнення українського режисера у Києві активісти влаштували ходу до 14 посольств країн-членів Ради Європи, аби нагадати, що всі розмови дипломатів цих країн з Путіним мають починатися із питання звільнення політв‘язнів.

      Про це розповіла кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

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      Активісти вже розпочали свою ходу, зокрема наразі встигли відвідати посольства Австрії, Швеції, Німеччини, Франції, Фінляндії та Угорщини. За сьогодні активісти мають відвідати ще 8 посольств. Іншим представникам членів-країн ЄС вони будуть надсилати листи.

      Сам перфоменс присвячений п'ятиріччю ув'язнення Олега Сенцова та називається "Do you remember?" (Чи пам'ятаєте Ви?, – 24 канал). З таким питанням активісти звертаються до представників європейських делегацій, які говорять, що вони цього не забули та нагадують про це РФ. До того ж, дипломати визнають анексію Криму незаконною.

      Це дуже важливе питання, і я буду пересилати цей лист в свою країну. Регулярно закликаємо Росію звільнити всіх українських ув’язнених, у тому числі і Олега Сенцова,
      – сказав перший секретар політвідділу посольства Німеччини Флоріан Протер.

      Акція на підтримку Олега Сенцова у Києві: фото журналістки 24 каналу

      "Ми вимагаємо, щоб РФ звільнила всіх 98 українських бранців Кремля, включаючи Олега Сенцова. Вони (дипломати посольств, – 24 канал) мають посилювати санкції та пам'ятати, що акції протесту проходять не лише в Києві, також це відбувається і в Росії", – розповів активіст.

      Зазначимо, що 16-17 травня у Гельсінкі засідатиме Рада міністрів Європи і активісти дуже просять дипломатів, аби питання українських політв’язнів обов’язково піднялося на цьому засіданні.

      Нагадаємо, що в Росії 5 травня активісти вийшли на поодинокі акції в підтримку незаконно ув'язненого в Росії режисера з Криму Олега Сенцова. Вони вимагали обмін утримуваними особами між Росією й Україною. Проте після того, як акція почалась, до активістів підходили співробітники російської поліції, щоб перевірити документи.

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      Теги: Новини України Новини Києва Олег Сенцов Українці в полоні РФ Україна – Росія Заручники
      Джерело: 24 канал
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