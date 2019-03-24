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      П'ять років потому: як змінилось життя курсантів-нахімовців, які залишились вірними Україні

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      П'ять років тому, в день, коли над академії ВМС України імені Нахімова у Севастополі окупанти підіймали російський прапор, більше десяти курсантів вийшли і заспівали гімн України.

      А за кілька тижнів, на початку квітня, лише 103 курсанта-нахімовця переїхало до Одесі, де продовжили навчання у морській академії.

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      Спеціально для них відкрили факультет військово-морських сил. Нині Павло Гладченко, який пять років тому стояв в першому ряду, змужнів, став старшим лейтенантом і продовжує служити у військово-морських силах.

      павло гладченко
      Змужнілий Павло Гладченко

      Павло Гладченко пригадує, що тоді, тим, хто підтримував Україну, наказали залишитись в казармі, поки шикувались прибічники окупантів. Курсанти спостерігали за заміною прапорів з вікна і хтось запропонував вийти на сходи і заспівати гімн.

      Командир роти зайшов до нас в казарму, де ми розмістилися, почав на нас кричати: на що ми це зробили, зірвавали свято. Ми не зреагували ніяк, тому що розуміли, що він підтримує ворожу сторону,
      – згадав старший лейтенант, командир катера Павло Гладченко.

      За п'ять років Павло одружився, родина виховує півторарічного сина. Старший лейтенант мріє показати родині український Крим.

      гладченко крим анексія крим
      Павло Гладченко з дружиною та сином

      Я обіцяв дружині, обіцяв сину, що ми повернемося в Севастополь, в Крим, я покажу те місце, яке стало історичним для мене і моїх побратимів,
      – розповів Павло Гладченко.

      П'ять років тому поруч з Павлом свій протест окупантам висловлював і Богдан Небилиця. Свій 25-й день народження він зустрів у російському полоні. 

      небилиця азовське море
      Богдан Небилиця зараз знаходиться у російському полоні

      Богдан Небилиця – командир артилерійського катера "Нікополь", якого захопили росіяни наприкінці листопада минулого року.

      "Богдан – дуже професійна людина, дуже гарний командир", – запевнив старший лейтенант, командир катера Павло Гладченко.

      Олександр Красюк – теж один із сотні нахімовців, які залишилися вірними Україні.

      красюк крим анексія
      Олександр Красюк був серед сміливців у Криму

      Зараз він командир фрегату "Гетьман Сагайдачний". На його думку, тоді більшість його однокурсників пристала на сторону окупантів, бо піддалася страху.

      Тоді я був на  другому курсі. Мої переконання були з першого курсу вірні, я їх притримувався і притримуюсь і зараз,
      – наголосив командир бойової частини штурманської фрегату Гетьман Сагайдачний Олександр Красюк.

      Сьогодні Павло й Олександр не спілкуються з жодним, хто обрав інший шлях.

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      Автор: Людмила Кушнір
      Теги: Україна – Росія Новини України Новини Криму Анексія Криму Збройні сили України Новини Одеси
      Джерело: 24 канал
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