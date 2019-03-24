П'ять років потому: як змінилось життя курсантів-нахімовців, які залишились вірними Україні

П'ять років тому, в день, коли над академії ВМС України імені Нахімова у Севастополі окупанти підіймали російський прапор, більше десяти курсантів вийшли і заспівали гімн України.

А за кілька тижнів, на початку квітня, лише 103 курсанта-нахімовця переїхало до Одесі, де продовжили навчання у морській академії.

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Спеціально для них відкрили факультет військово-морських сил. Нині Павло Гладченко, який пять років тому стояв в першому ряду, змужнів, став старшим лейтенантом і продовжує служити у військово-морських силах.



Змужнілий Павло Гладченко

Павло Гладченко пригадує, що тоді, тим, хто підтримував Україну, наказали залишитись в казармі, поки шикувались прибічники окупантів. Курсанти спостерігали за заміною прапорів з вікна і хтось запропонував вийти на сходи і заспівати гімн.

Командир роти зайшов до нас в казарму, де ми розмістилися, почав на нас кричати: на що ми це зробили, зірвавали свято. Ми не зреагували ніяк, тому що розуміли, що він підтримує ворожу сторону,

– згадав старший лейтенант, командир катера Павло Гладченко.

За п'ять років Павло одружився, родина виховує півторарічного сина. Старший лейтенант мріє показати родині український Крим.



Павло Гладченко з дружиною та сином

Я обіцяв дружині, обіцяв сину, що ми повернемося в Севастополь, в Крим, я покажу те місце, яке стало історичним для мене і моїх побратимів,

– розповів Павло Гладченко.

П'ять років тому поруч з Павлом свій протест окупантам висловлював і Богдан Небилиця. Свій 25-й день народження він зустрів у російському полоні.



Богдан Небилиця зараз знаходиться у російському полоні

Богдан Небилиця – командир артилерійського катера "Нікополь", якого захопили росіяни наприкінці листопада минулого року.

"Богдан – дуже професійна людина, дуже гарний командир", – запевнив старший лейтенант, командир катера Павло Гладченко.

Олександр Красюк – теж один із сотні нахімовців, які залишилися вірними Україні.



Олександр Красюк був серед сміливців у Криму

Зараз він командир фрегату "Гетьман Сагайдачний". На його думку, тоді більшість його однокурсників пристала на сторону окупантів, бо піддалася страху.

Тоді я був на другому курсі. Мої переконання були з першого курсу вірні, я їх притримувався і притримуюсь і зараз,

– наголосив командир бойової частини штурманської фрегату Гетьман Сагайдачний Олександр Красюк.

Сьогодні Павло й Олександр не спілкуються з жодним, хто обрав інший шлях.