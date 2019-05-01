П’ять років трагедії 2 травня: кого покарано і чого очікувати в Одесі?

П’ять років минуло після трагічних подій в Одесі. Але справжні винуватці так і не були покарані. Чому так сталося і чого очікувати в Одесі 2 травня – в матеріалі 24 каналу.

Що відбулося в Одесі 2 травня 2014 року?

2 травня 2014 року в Одесі відбувалися акції проукраїнських жителів міста. На них напали проросійські колаборанти. Конфлікт виник на вулиці Грецькій. Там під час сутичок загинуло шестеро людей.

Потім протистояння перемістилися на Куликове поле. Там було розташоване наметове містечко так званого антимайдану. Частина антимайданівців втекли до Будинку профспілок, де спалахнула пожежа. Більшість людей задихнулася чадним димом. Загалом у цей день загинуло 48 людей.

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Проросйські сепаратисти з мовчазної згоди міліції цілили по мирних жителях

Тодішній глава Одеської облдержадміністрації Володимир Немировський звільнився. А начальник обласної міліції Дмитро Фучеджі, якого звинувачували у сприянні сепаратистам і організації заворушень, втік.

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За інформацією активістів і свідків, антимайданцівцям фінансово і організаційно допомагали з Росії. Серед них також було чимало радикально налаштованих громадян РФ.

Кого покарано?

Судові вироки були лише щодо двох антимайданівців. У кримінальному провадженні щодо подій 2 травня підозрюють 26 осіб. Основних учасників антимайдану, які напали на мирних жителів – 19 осіб – у 2017 році було виправдано Іллічівським міським судом. В Миколаївському апеляційному суді вже одинадцять разів відкладено розгляд оскарження цього рішення у зв’язку з тим, що на засідання не приходять учасники антимайдану.



В Будинку профспілок задихнулися десятки людей

Колишнього керівника Одеського ГУ МВС Петра Луцюка, якого підозрюють у сприянні масовим заворушенням, ще в 2015 році звільнили з-під домашнього арешту.

Відповідальність за насильство 2 травня 2014 року в Одесі: відео

Слідство триває. Але основні фігуранти втекли до Росії. Минулого року з нагоди 4 роковин трагедії в Одесі 2 травня Моніторингова місія ООН з прав людини опублікувала п'ятихвилинний фільм про розслідування. Основним висновком місії став той факт, що за 4 роки жоден з чиновників не був притягнутий до відповідальності за несвоєчасні дії під час заворушень в центрі міста і пожежі в на Куликовому полі.

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Чому ніхто не засуджений у справі 2 травня?

Одеські активісти переконані: більшість кримінальних справ провалено через свідому бездіяльність правоохоронців. За словами Віталія Устименка, наприкінці 2017 року слідчі зверталися до громадської організації "Група 2 травня" за окремими матеріалами. Активіст Віталій Устименко зазначає: для зрозуміння, чому стався провал і саботаж розслідування, яскравим прикладом є нинішній заступник начальника поліції Одеської області Іван Іщенко.

Наступного дня після трагедії в Одесі співробітник міліції Іван Іщенко дозволив усім йти на місце злочину. Основні речові докази в Будинку профспілок були знищені. Звідти виносили і заносили все, що хотіли. Кілька тижнів це приміщення перебувало під впливом різних людей. Іщенко брав пасивну участь у подіях 2 травня. Але замість звільнення і притягнення до кримінальної відповідальності його підвищили,

– наголошує Віталій Устименко.



Тодішній керівник міілції Фучеджі сприяв сепаратистам і втік з країни

Сергій Стерненко додає: на світлинах з подій 2 травня видно, як Іван Іщенко стоїть на проросійському боці і відвертає голову в момент, коли бойовики цілять по учасниках акції з імовірно короткоствольної вогнепальної зброї.

В заколоті 2 травня брали участь не тільки проросійські громадяни. А й співробітники одеської міліції, які допомагали їм у реалізації злочинних планів. Багато співробітників міліції відкрито переходило на бік проросійських терористів. І їх не звільнили з міліції. І з поліції також. Вони і далі працюють,

– наголошує Сергій Стерненко.

Стерненко, який брав участь у робочій групі при прокуратурі, переконаний: слідство проводилося не професійно. Значна частина речових доказів була знищена умисно тими ж співробітниками міліції, а потім поліції. Територіальна прокуратура Одеської області не була зацікавлена в належному зборі доказової бази.

Чого очікувати 2 травня в Одесі?

Щороку 2 травня відзначають роковини трагедії. Здебільшого проведення масових заходів не обходиться без сутичок між проукраїнськими і проросійськими силами. В 2018 році під час штовханини на Куликовому полі було затримано трьох осіб.



Івана Іщенка підвищили в посаді

Як згадує Сергій Стерненко, чотири рази проводилися акції на Куликовому полі. Тричі – біля Будинку профспілок. Під час очолювання Одеської облдержадмістрації Міхеїлом Саакашівлі в 2016 році всі заходи були перенесені за місце трагедії. Проросійські громадяни не змогли зібратися на Куликовому полі. І це було найспокійніше проведення акцій 2 травня.

Як вважають активісти, цього року масові виступи, які б переросли в протистояння, неможливі.

Імовірні джерела і ресурси, які використовувалися 2 травня 2014 року, які можуть посилити так званий антимайдан і "рускіе вєсни", зараз відсутні. Немає каналів їх підживлення. В антимайдану структурної, фінансової, організаційної, збройної можливостей немає. Сутички малоймовірні,

– говорить Віталій Устименко.

Водночас, зауважує Стерненко, щороку в Одесу прибувають представники "Опоблоку" – Новинський, Шуфрич, Бойко та інші. І вони стають суттєвим подразником для патріотично налаштованих громадян.

Крім того, нещодавно змінився начальник поліції Одеської області. Замість Дмитра Головіна, який був дуже лояльний до представників проросійських формувань, призначено Олега Беха. Як поведе себе новий керівник – не відомо.

За словами Устименка, єдиний, хто може використати масові акції у своїх цілях, щоб показати неспокійну Одесу, це так звана ФПГ мера Одеси Геннадія Труханова і близького до нього бізнесмена Володимира Галантерника. Таким чином вони можуть отримати політичні дивіденди. Аби показати, що ситуація в Одесі нестабільна або що тут все чітко контролюється.

Стерненко зазначає: після трагедії 2 травня влада не зробила жодного висновку.

Влада Одеси постійно демонструє проросійську риторику. Це не сприяє зменшенню кількості прихильників Росії – країни-агресора. За п’ять років, на жаль, центральна та тим більше міська влада Одеси не зробила висновків з подій 2014 року. Не було проведено заходів, спрямованих на українізацію міста, послаблення проросійського впливу в місті,

– підкреслив Сергій Стерненко.