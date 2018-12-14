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      П'ятеро російських бобслеїстів відсторонені від змагань через допінг

      50 Читать новость на русском
      Олександр Зубков
      Олександр Зубков / РІА

      Міжнародна федерація бобслею і скелетону (IBSF) тимчасово відсторонила п'ятьох російських бобслеїстів за вживання допінгу під час Олімпійських ігор в Сочі в 2014 році.

      Глава Федерації бобслею та скелетону Росії Олександр Зубков, а також спортсмени Олексій Воєвода, Олександр Касьянов, Олексій Пушкарьов і Ільвір Хузін спочатку отримали довічну дискваліфікацію від Міжнародного олімпійського комітету (МОК), проте пізніше Спортивний арбітражний суд (CAS) пом'якшив покарання, пише офіційний сайт IBSF.

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      Зубков не може відвідувати будь-які офіційні заходи під егідою IBSF, а виступаючі спортсмени усунуті від змагань. 

      У минулому році Міжнародний олімпійський комітет визнав п'ятьох бобслеїстів винних у вживанні допінгу, повністю анулювавши їх результати на Олімпіаді в Сочі.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Новини Росії Спорт Допінг Сочі-2014
      Джерело: 24 Канал
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