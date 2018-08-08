П’ять спецій, які прискорять обмін речовин

Метаболізм (або обмін речовин) – це процес, який впливає на фігуру. Якщо він швидкий, то людина може їсти багато калорійних продуктів і мати струнку фігуру, якщо ж ні – то можна розтовстіти від овочів.

Деякі спеції здатні покращити обмін речовин, пише Cosmo.

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Імбир

Він вважається найпотужнішим антиоксидантом. У імбирі міститься активний компонент гінгерол. Який покращує травлення та утилізує жири. Його можна додавати до раціону, у каву або ж чай.



Імбир



Куркума

У цій індійській спеції є поліфеноли – речовини, завдяки яким відбувається активне спалювання жиру і прискорення метаболізму.

Куркума додасть смаку рису, булгуру, сочевиці та омлету.



Кориця

Ці спеції можуть знижувати рівень глюкози в крові, відтак, боротися з утворенням жирових відкладень.

Корицю можна додавати до випічки, напоїв та вівсянки.



Кориця



Кмин

Приправа вважається ефективною для зменшення жиру через високий вміст фітостеролу. Остання речовина здатна прискорювати метаболізм. Кмин можна додати у м’ясні страви та салати.



Кмин

Перець

Червоні та черні перці містять капсаїцин – активний компонент, що здатний знижувати відчуття голоду та апетиту. Завдяки цьому посилюється швидкість спалювання жиру.

Перець чудово поєднується з овочами та м’ясом.