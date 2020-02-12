П’ята група ФОПів і звільнення від сплати податків: що означає законопроєкт

У Раді зареєстрували законопроєкт про створення 5-ої групи ФОПів із податковою ставкою 0%. Чому законопроєкт може стати неефективним, 24 канал запитав у юриста.

Що передбачає законопроєкт?

Депутати із “Слуги народу” ініціювали законопроєкт №2615. Згідно з ним, стартапи-ФОПи можуть працювати перші 9 місяців, не сплачуючи податки та без подання податкової звітності. Такою можливістю може скористатися кожен новий бізнес, чий 9-місячний дохід не перевищує 300,000 гривень.

Стартапи-ФОПи повинні використовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО), тобто касові апарати, включаючи програмні.

Якщо будь-яку з умов порушують або спливає 9-місячний термін, потрібно обрати іншу групу ФОП або стартап перекинуть в іншу групу автоматично. Зареєструватися на 5 групу фізособи можна лише раз.

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Навіщо це роблять?

Мета ініціативи – створити такі умови, в яких держава не буде заважати стартапам розвиватися. Таким чином хочуть вивести стартапи з тіні. На думку авторів законопроєкту саме податки змушують бізнес працювати по-чорному. Пільгові умови протягом 9 місяців ж навпаки дадуть змогу вийти з тіні та укріпитися на "білому" ринку.

Крім цього, вважають, що людям не доведеться їхати з країни, щоб заробити.

Що таке стартап?

Законопроєкт вперше в українському законодавстві дає визначення "стартапу". Згідно з законопроєктом – це нещодавно створена компанія, яка будує свій бізнес, має обмежену кількість ресурсів (як людських, так і фінансових) і планує виходити на ринок.

Щоправда, класичне значення терміну "стартап" дещо відрізняється. Воно таке ж, але містить ще одне важливе уточнення. Стартап – це нещодавно створена компанія, що будує свій бізнес на основі інновацій та інноваційних технологій, не вийшла на ринок або почала на нього виходити і що володіє обмеженими ресурсами.

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Запропоноване поняття стартапу значно ширше і вміщує в себе весь малий бізнес, що починає свою діяльність.

В цьому випадку автори законопроєкту підійшли класичним українським шляхом, який часто присутній в українській бізнес риториці, коли будь-який бізнес люди називають стартапи,

– розповідає Іван Городиський, член Асоціації правників України.

Чому закон можуть використати не за призначенням?

В теорії закон призначений для початківців у бізнесі, а саме для стартапів. Але як і в багатьох українських законах можна знайти лазівки та використовувати їх не за призначенням.

"В нас в принципі систему фізичного особи-підприємця використовують не за призначенням. Коли ми ходимо відпочиваємо в ресторанах, зупиняємося в готелях чи купуємо техніку чи інші продукти в магазинах, ми дуже часто отримуємо чеки від фізичних осіб-підприємців", – говорить Іван Городиський.

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Якщо зараз власники ресторанів, готелів та магазинів використовують систему ФОП, щоб мінімізувати податки, то ніщо не заважатиме їм використовувати ще вигіднішу можливість з податковою ставкою у 0%. Навіть якщо у законі пропишуть обмеження, їх все одно зможуть обійти, вважає юрист Іван Городиський.

Ми вже з таким стикалися. Коли було заборонено в ресторанних закладах продавати тютюнові вироби, то продавали запальнички, а до них ніби-то як подарунком йшла пачка сигарет,

– пригадує Іван Городиський.

Цю ж ситуацію можна умовно відтворити на прикладі ФОП 5-ої групи. "Це звісно ж абсурдно. Це всього лиш теоретична вправа, але уявіть, що людина прийде в ресторан і замовить страву. Офіціант умовно представник 5 групи. Він надасть людині послугу з розробки програмного забезпечення, паралельно пригостивши, поки вона очікує, стравами, напоями і так далі".

300 тисяч: багато чи мало?

Законопроєкт передбачає обмеження в доході у 300 тисяч гривень за 9 місяців. Тобто це трохи більше 30 тисяч на місяць. Дохід залежить від специфіки обраного напрямку в бізнесі і навіть на початках ліміт у 300 тисяч може бути низьким.

300 тисяч вичерпуються доволі швидко, у разі якщо підприємець веде активну діяльність, навіть якщо це стартап,

– стверджує Іван Городиський.

Близько 90% стартапів провалюються, згідно з дослідженням Small Biz Trends. За словами експерта, стартап на початку потребує інвестицій, щоб стати успішним. З інвестиціями доходи зростають, а отже і ліміт у 300 тисяч виявиться занизьким.

Звільнення від податків чи інвестиції: що краще

Потрібно не лише звільняти стартапи від податків, а й створювати відповідні умови для припливу інвестицій у стартапи, вважає юрист Іван Городиський.

В Україні роблять спроби впроваджувати інвестиційну політику з підтримки стартапів державою. Ukrainian Startup Fund нещодавно підтримала 9 українських стартапів. Їм дадуть гроші з державного бюджету. Поки невідомо, чи буде така державна допомога ефективною, але це вже перші кроки.

За кордоном абсолютна більшість інвестицій є приватними, а не державними, пояснює Іван Городиський. Саме така система успішна і її потрібно розвивати в Україні.

Пільги для стартапів та інвесторів у Європі

В Ірландії стартапи звільняють від сплати податків на 3 роки. Програма покриває податки розміром до 40 тисяч євро на рік. Якщо податок ірландської компанії за рік набіг більший, то державна програма покриває 40 тисяч, а решту сплачує компанія.

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У Бельгії діє зовсім відмінна система. Там держава не звільняє від податків стартап, а зменшує податки компанії, яка в цей стартап інвестує. Якщо стартап дотримується всіх вимог, передбачених законом, то він може залучити інвестиції від бельгійської компанії у розмірі до 100 тисяч євро за рік. В такому випадку компанія, яка інвестує, зменшує свої податки на 30-45% за рік, коли інвестує.

У Франції діє схожа система, але інвестувати потрібно до 90 тисячі євро і зменшити податки на 50%. Такі ж програми по зменшенню податків для інвесторів у стартапи діють і в Німеччині, Італії, Португалії, Іспанії, Швеції та Великобританії.