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      П'ята річниця розстрілів на Майдані: хроніка кривавих подій

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      Рівно 5 років тому мирний протест на Майдані перейшов у гарячу стадію. Запланований мітинг під Верховною Радою перетворився на криваву бійню і вже через 3 дні українці прокинулися в іншій країні.

      Режим був повалений ціною сотні життів протестувальників, яких згодом назвуть Небесною Сотнею.

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      18 лютого євромайданівці рушили до Верховної Ради. Мирним протестом вони вимагали від депутатів повернути Конституцію редакції 2004 року та зменшити повноваження тоді ще чинного президента Віктора Януковича.

      Майдан 18 лютого Беркут
      Вогонь на Майдані

      Хода швидко перетворилася на масову бійню – урядовий квартал щільно оточили до тисячі силовиків. У протестувальників летіли гумові кулі та світло-шумові гранати, а лежачих лупцювали кийками. Майданівці, у будівельних касках та з дерев'яними щитами, відбивалися бруківкою та петардами. Центр Києва перетворився на поле бою.

      19 лютого заголовки інформаційних сайтів замайоріли повідомленнями про десятки поранених та перших загиблих. У цей час начальник Штабу національного спротиву Олександр Турчинов з парламенту вирушає в Адміністрацію Президента на зустріч з Віктором Януковичем.

      Вони домовляються про перемир'я і Турчинов дає наказ протестувальникам відступати на Майдан, але "Беркут" не спиняється, навздогін учасникам самооборони летять гумові кулі. Протистояння тривають – силовики впритул підійшли до барикад Майдану.

      Євромайдан майдан снайпери 18 лютого
      Снайпери в Урядовому кварталі

      Людей зі сцени закликали їхати у центр Києва. Та дістатися у серце столиці стало не так просто. Станції метро "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Арсенальна" та "Поштова площа" закрили на вхід і вихід. Надвечір рух метро повністю зупинили, а ДАІ обмежила в'їзд у Київ.

      Влада оголосила антитерористичну операцію й почала масштабний штурм Майдану. Зі сторони Інститутської застосували водомет. З боку Європейської площі почали трощити барикаду.

      Вже близько опівночі запалав Будинок профспілок. Скільки людей загинуло у тій пожежі, і досі точно невідомо.

      Будинок профспілок київ майдан 18 лютого
      Пожежа у Будинку профспілок

      Цей день став точкою неповернення. 18 лютого загинуло 23 активісти майдану та 5 правоохоронців. Ще 500 людей отримали поранення та найстрашніше на революціонерів чекало тільки попереду.

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      Автор: Єлизавета Герасимюк
      Теги: Новини України Новини Києва Євромайдан Віктор Янукович Жертви Небесна Сотня Беркут
      Джерело: 24 канал
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