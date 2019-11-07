Важкопоранених бійців доставили до лікарні Києва: відео

У центральний шпиталь міста Києва літаком з Харкова доправили п’ятьох поранених українських військових.

Відео з місця події розмістила в себе на сторінці волонтерка Тетяна Руденька. На відео видно, що працівники медзакладу ще до приїзду очікували поранених на порозі закладу.

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Бійці зазнали тяжких травм внаслідок воєнних дій, які відбувалися протягом останнього тижня. Хлопці отримали осколкові поранення, а також ампутації деяких частин тіла.

Задля комплексної медичної реабілітації воєнних авіацією доправили до столичного шпиталю. Військові перебувають у тяжкому стані, тому потребують термінового оперативного втручання.

Зазначимо, що попри нещодавнє розведення військ у Золотому, протягом останнього часу Росія кілька разів порушила режим припинення вогню. До прикладу, упродовж доби 6 листопада проросійські бойовики 10 разів обстріляли позиції українських військових. В результаті 4 бійці отримали осколкові поранення.



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