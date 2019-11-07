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      БЮДЖЕТ 2020 РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Важкопоранених бійців доставили до лікарні Києва: відео

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      П’ятеро поранених бійців потребують допомоги
      П’ятеро поранених бійців потребують допомоги / 24 канал

      У центральний шпиталь міста Києва літаком з Харкова доправили п’ятьох поранених українських військових.

      Відео з місця події розмістила в себе на сторінці волонтерка Тетяна Руденька. На відео видно, що працівники медзакладу ще до приїзду очікували поранених на порозі закладу.

      До теми: Оборонний комітет проінспектував ситуацію з розведенням у Золотому: відео

      Бійці зазнали тяжких травм внаслідок воєнних дій, які відбувалися протягом останнього тижня. Хлопці отримали осколкові поранення, а також ампутації деяких частин тіла.

      Задля комплексної медичної реабілітації воєнних авіацією доправили до столичного шпиталю. Військові перебувають у тяжкому стані, тому потребують термінового оперативного втручання.

      Зазначимо, що попри нещодавнє розведення військ у Золотому, протягом останнього часу Росія кілька разів порушила режим припинення вогню. До прикладу, упродовж доби 6 листопада проросійські бойовики 10 разів обстріляли позиції українських військових. В результаті 4 бійці отримали осколкові поранення. 

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Києва Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Збройні сили України Операція Об'єднаних сил
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