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П’ятеро українок відправляться до Росії на чемпіонат світу з шахів

131 Читать новость на русском
Анна Музичук
Анна Музичук

П’ятеро українських шахісток відправляться до Росії на чемпіонат світу з шахів серед жінок, який триватиме з 1 по 25 листопада у Ханти-Мансійську.

Серед п’яти українок – сестри Анна та Марія Музичук, Анна Ушеніна, Наталія Жукова та Ірина Яновська-Гапоненко. Загалом у турнірі братиме участь 64 шахістки. Відповідна інформація оприлюднена на сайті FIDE.

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За словами матері сестер Музичук, дівчата візьмуть участь у турнірі.

Нагадаємо, що 14 березня 2018 року міністр молоді та спорту Ігор Жданов видав наказ 1065 про заборону участі українських спортсменів у змаганнях на території Російської Федерації (а також про заборону проведення там навчально-тренувальних зборів). Та вже 11 квітня він видав новий наказ 1554 – про заборону фінансування з держбюджету участі українських спортсменів у змаганнях на території РФ. Про заборону участі у турнірах на території країни-агресора там вже мови не було, а наказ 1065 втратив чинність.

Варто нагадати, що Анна Музичук у грудні 2017 року відмовилася їхати до Саудівської Аравії на чемпіонат світу з шахів через вимоги носити абайю та утиски прав жінок. При цьому тоді через це рішення вона не зуміла захистити титули чемпіонки світу з шахів у категорії бліц та рапід.

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Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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