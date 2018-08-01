П'ятеро українських тенісистів виступлять у кваліфікації US Open

Україну будуть представляти п'ять спортсменів на відкритому чемпіонаті Америки (US Open) з тенісу.

У чоловічому турнірі виступлять Сергій Стаховський та Ілля Марченко, а у жінок - Марта Костюк, Ангеліна Калініна і Катаріна Завацька, пише btu.org.ua.

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Сергій Стаховський стартуватиме в Нью-Йорку вже вчотирнадцяте поспіль і другий рік поспіль – у кваліфікації. Минулого року він поступився у фінальному раунді відбору, а його найкращий результат на американському мейджорі – третє коло в 2011-му і 2015 роках.

Ілля Марченко використав захищений рейтинг, щоб потрапити в кваліфікацію US Open. Для Марченка це дев'ятий старт в Нью-Йорку. У 2016 році він пройшов тут до четвертого кола, що стало його кращим виступом на турнірах Grand Slam.

16-річна Марта Костюк вперше зіграє на дорослому US Open. Минулого року вона виграла тут юніорський парний турнір разом з сербкою Ольгою Данилович. У нинішньому сезоні Костюк пройшла кваліфікацію в Австралії, після чого дійшла до третього кола основної сітки, а також поступилася в другому колі відбору на Roland Garros і в фіналі Вімблдонської кваліфікації.

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Ангеліна Калініна стартуватиме на Відкритому чемпіонаті США вчетверте поспіль. Минулого сезону вона вперше подолала стартовий раунд кваліфікації US Open.

Катаріна Завацька в Нью-Йорку дебютує на турнірах US Open.

Зазначимо, що US Open – останній турнір серії Великого шолома в сезоні. Його призовий фонд – близько 18,5 мільйонів доларів США.

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