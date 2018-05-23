П’ятеро українських тенісистів зіграють у основній сітці Wimbledon

Одразу чотири українські тенісистки потрапили до основної сітки змагань турніру Великого шлему – Wimbledon у Великобританії. З чоловіків в основній сітці поки тільки один представник України.

Участь у змаганнях приймуть Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Козлова та Катерина Бондаренко. Також в турнірі можуть взяти участь Ангеліна Калініна. Марта Костюк, Даяна Ястремська та Валерія Страхова. Але їм доведеться пробиватися через сито кваліфікації.

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Щодо Світоліної, то українка, яка є четвертою ракеткою світу на турнірі буде посіяна під п’ятим номером. Все через те, що американка Сирена Вільямс вирішила скористатися "захищеним рейтингом". Окрім неї, до такого способу вдалися німкеня Лаура Зигемунд і Чжен Сайсай з Китаю, однак вони нижче української тенісистки.

Щодо чоловіків, то в головній сітці змагань поки родин представник України – Олександр Долгополов. Сергій Стаховський – у «альтернативному списку».

Нагадаємо, Wimbledon триватиме з 2 по 15 липня.