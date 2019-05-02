П’яті роковини трагедії 2 травня: що зараз відбувається в Одесі

В Одесі відзначають 5 років з трагічних подій, що трапилися тут 2 травня 2014 року та внаслідок яких щонайменше 48 осіб загинули. У місті заплановано низку заходів, зокрема й на Куликовому полі, де було розташовано містечко антимайдану. Тим часом, правоохоронці посилено контролюють ситуацію в місті.

За інформацією прес-служби Нацполіції в Одеській області, на вулиці Одеси 2 травня мають вийти 2 тисячі 400 правоохоронців. Окрім одеський поліцейських порядок у місті також забезпечуватимуть військовослужбовці Національної гвардії, курсанти Одеського державного університету внутрішніх справ і правоохоронці з інших регіонів України.

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Крім того, у місцях проведення масових заходів працюватимуть поліцейські групи превентивної комунікації – так звана поліція діалогу. В обов’язки останніх входить налагодження взаємодії учасників заходів і поліції, а також роз’яснення людям їхніх прав і обов’язків, тобто вони допомагають загасити конфліктні ситуації ще на стадії їхнього зародження.

Правоохоронці почали контролювати вулиці Одеси ще від самого ранку. Зокрема, вони взяли під охорону Куликове поле та Соборну площу, де мають пройти наймасовіші заходи, пов’язані з роковинами трагедії. Зауважимо, що обидві площі та прилеглу до них територію вибухотехніки перевірили на наявність небезпечних предметів.

Правоохоронці посилено контролюють Куликове поле та Соборну плошу в Одесі

Також на вході до цих місць встановили металодетектори, або, як їх називають правоохоронці, фільтраційні пункти (один – на розі Пироговської та Канатної вулиць, другий – біля пам'ятника на братській могилі жертв громадянської війни). Як пояснюють у поліції, вони запровадили такі заходи, аби завадити порушенням публічного порядку та попередити загрозу життю та здоров’ю людей, що братимуть участь у заходах із вшанування пам’яті загиблих у Будинку профспілок. До слова, використання комуністичної та нацистської символік є забороненою.

На місцях проведення масових заходів у Одесі працюють як силовики, так і полція діалогу

Водночас 2 травня з 7:00 до 22:00 рух транспорту на деяких вулицях Одеси буде обмежено. Зокрема, мовиться про райони Куликового поля та Соборної площі.

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Обмеження руху автотранспорту біля Куликового поля:

– вулиця Пироговська (від вулиці Середньофонтанської до вулиці Канатної);

– вулиці Канатна (від вулиці Пантелемонівської до вулиці Пироговської);

– вулиця Італійський бульвар (від вулиці Канатної до вулиці Лейтената Шмідта);

– вулиця Гімназічна (від Італійського бульвару до вулиці Пантелеймонівської).



Схема проїзду біля Куликового поля в Одесі

Обмеження руху автотранспорту біля Соборної площі:

– вулиця Преображенська (від вулиці Буніна до вулиці Дерибасівської);

– вулиця Грецька (від вулиці Преображенської до Грецької площі);

– Грецька площа.



Схема проїзду біля Соборної площі в Одесі

Решту ж центральних вулиць Одеси посилено почали патрулювати з 9:00. Також правоохоронці перевіряють всі машини на в’їзді до міста. Щодо заходів, як 2 травня заплановано в Одесі, то об 11:00 на розі вулиць Дерибасівської та Преображенської відбудеться акція пам'яті про загиблих патріотів. О 16:00, щоб вшанувати загиблих, біля Будинку профспілок зберуться колишні учасники антимайдану. А о 18:00 "Національний корпус" планує провести "Марш українського порядку".

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Як пише місцеве видання "Думская", станом на 10:00, на Куликовому полі все спокійно. Людей сюди пропускають вільно, але вони мають пройти металодетектори. Уранці тут вже побували кілька проросійських політиків – депутат міськради Олександр Орлов, нардепи Михайло Добкін, Євген Мураєв і Вадим Новинський. Також пройшов молебен за загиблими.

Що зараз відбувається на Куликовому полі в Одесі: фото

Що сталося в Одесі 2 травня 2014 року? У цей день у місті відбулися масові сутички між проукраїнськи налаштованими жителями та проросійськими колаборантами, які напали на мирну акцію. Внаслідок нападу на вулиці Грецькій у центрі Одеси загинули 6 осіб. Згодом сутички перенеслися на Куликове поле, де було розташовано наметове містечко так званого антимайдану. Частина антимайданівців утекла до Будинку профспілок, де спалахнула пожежа. Більшість людей задихнулася чадним димом. Загалом у цей день загинули 48 людей.



З нагоди 4 роковин трагедії в Одесі 2 травня Моніторингова місія ООН з прав людини опублікувала п'ятихвилинний фільм про розслідування. Основним висновком місії став той факт, що за 4 роки жоден з чиновників не був притягнутий до відповідальності за несвоєчасні дії під час заворушень в центрі міста і пожежі в на Куликовому полі.

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