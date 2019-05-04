Проросійський марш "Безсмертного полку" пройде у Києві 9 травня: що каже поліція

У Києві все ж відбудеться проросійський марш "Безсмертного полку" 9 травня. На ньому очікують 5 тисяч учасників. Організатор акції – Київська міська організація ветеранів – звернулась до правоохоронців з відповідною заявкою.

За словами начальника Головного управління Національної поліції Києва Андрія Крищенка, поліція готова забезпечити правопорядок на всіх масових заходах 8 та 9 травня.

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Він запевнив, що забезпечувати правопорядок під час маршу буде орієнтовно така ж кількість правоохоронців, як і торік – приблизно 2 тисяч осіб.

Також Крищенко нагадав українцям про заборону пропагування нацистського та комуністичного режимів і використання їх символіки під час масових заходів.

Враховуючи політичні процеси в країні ми спостерігаємо з одного боку якісь очікування з іншого застереження, що ми будем до когось відноситись лояльніше щодо заборонених символів, поліція виконуватиме закон про декомунізацію,

– зазначив начальник Головного управління Національної поліції Києва Андрій Крищенко.

Відео: Андрій Крищенко про 9 травня

Відео: марш "Безсмертногополку" минулих років

Що таке закон про декомунізацію9 квітня 2015 року Верховна Рада України підтримала внесений Кабінетом міністрів законопроект про засудження комуністичного та нацистського тоталітарних режимів, а також заборонила їх пропаганду і символіку.



Однією з головних позицій закону є визнання комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років в Україні злочинним і таким, що проводив політику державного терору. Відповідно до закону, пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів та їх символіки "визнається наругою над пам’яттю мільйонів жертв комуністичного тоталітарного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму та забороняється".

Що таке "Безсмертний полк""Безсмертний полк" – це російська громадська організація, початкова мета якої – проведення вшанувань учасників Другої світової війни. З 2012 року виступи організації охопили всю Росію. Ця організація почала активно діяти на території інших держав, зокрема й в Україні: 9 травня акції відбувались і в Києві.



Загалом, так звана акція "Безсмертний полк" – це інформаційна провокація Росії, елемент гібридної війни. Акція "Безсмертний полк" спрямована не на заклик вшанувати і не повторити війну, а на позиціонування "русского міра", міфології про перемогу Росії у Другій світовій війні, чи, як вони її називають – великій вітчизняній.