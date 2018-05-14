П'ятий день Каннського фестивалю: фото найкращих образів з червоної доріжки
В п'ятий день на Каннському кінофестивалі відбулася прем'єра французького фільму "Велика ванна" режисера Жиля Леллуша. Пропонуємо переглянути фото найяскравіших образів з червоної доріжки.
"Велика ванна" – комедія про сорокарічних чоловіків, які вирішили взяти участь в чемпіонаті з синхронного плавання.
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Ізабель Гулар
Переглянути фільм прийшли найяскравіші гості кінофестивалю в Каннах, серед них Діана Крюгер, Карла Бруні, Ізабель Гулар та інші. З нагоди прем'єри зірки одягнули стильні та яскраві наряди, які прикували увагу фотографів.
Стейсі Мартін
Карла Бруні
Арізона М'юз
Бруна Маркезіні
Ізабелі Фонтана
Діана Крюгер
Нагадаємо, 71-й Каннський кінофестиваль стартував 8 травня 2018 року на Лазуровому узбережжі Франції.