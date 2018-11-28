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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      "П'ятий рік війни і ніяких змін": бійці ЗСУ розповіли про російський "Вихлоп" і диванних воїнів

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      Воєнний стан вже діяв раніше – хоч і неофіційно – на Донеччині й Луганщині. Мешканці цих областей вже п'ятий рік живуть та працюють в особливих умовах. Адже частина областей окупована росіянами.

      Людям давно радять постійно бути уважними, не піддаватися на провокації. А військовим постійно нагадують про заходи безпеки. 

      Читайте також: Воєнний стан в Україні: бойовики дещо зменшили активність на Донбасі

      "Ворог поводить себе нахабно і скритно. Увечері, в основному, трапляються провокації, працюють снайпери. Часто", – розповів військовослужбовець ЗСУ Олег. До того ж, стріляють з новітнього озброєння.

      Спалаху немає. А "прихід" є. Знайти десь, як кажуть, в шахті купу радянського озброєння – ну вже. Але у радянському озброєнні все зрозуміло: вилетіло – прилетіло. А тут щось цікаве і нове, явно не наше і не радянське. Іншого пояснення немає. Плюс калібр 12,7. Вважаємо, що це "Вихлоп" – російська гвинтівка,
      – наголосив Олег.

      Снайперський вогонь – не єдине, чим драконять українських армійців.

      Олег
      Боєць ЗСУ Олег розповів, що у ворога є новітнє російське озброєння

      Стрілецька зброя різних калібрів, гранатомети, міномети – ворог тут "працює" з усього цього. Проте, бійці Об'єднаних сил не терплять.

      Звичайно, ми відповідаємо. Щойно ворог починає нахабнішати. У нас є всі засоби для того, аби дати адекватну відповідь,
      – сказав боєць Сергій.

      Вже від середи, 28 листопада, тут, як і на решті частини Донеччини, Луганщини й ще восьми областей України, запрацює воєнний стан. Військові кажуть, що для них не змінюється нічого.


      "Ми все одно робимо свою роботу", – каже військовослужбовець "Аптекар"

      "Ми перебуваємо тут і робимо свою роботу. А ті, хто там повинен робити – не хочуть. Диванні воїни", – зазначив військовий на псевдо "Аптекар".

      У Донецькій та Луганській областях вже давно діє воєнний стан, п'ятий рік іде війна, і ніяких змін особливо нема,
      – підсумував військовослужбовець Сергій.

      Нагадаємо, у ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі. Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану, а потім і Верховна Рада на екстренному засіданні проголосувала "за".

      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Новини України Збройні Сили України Україна – Росія Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Зброя
      Джерело: 24 канал
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