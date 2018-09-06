П'ятий транш від МВФ: стан справ напередодні початку перемовин

Чергова місія МВФ вже в Україні. До 19 вересня представники Фонду обговорять із українською стороною економічну політику і приймуть рішення про надання чи не надання чергової фінансової допомоги нашій державі.

Шанси на чергову фінансову допомогу від міжнародних кредиторів виглядають досить неоднозначними. Хоча в уряді і Національному банку висловюють помірний оптимізм.

В. о. міністра фінансів Оксана Маркарова заявила, що українська сторона має намір обговорити з Фондом як всі поточні питання щодо отримання поточного траншу, так і продовження співпраці після закінчення програми в березні 2019 року.

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Що вимагає МВФ від України

Головні умови отримання траншу – підвищити ціни на газ для населення до ринкового рівня і збалансувати державний бюджет України, щоб дефіцит не перевищував 2,5% від ВВП. Обидва рішення у передвиборчий період для влади – дуже болючі і політично-самогубні.

Ще однією важливою умовою отримання траншу було створення антикорупційного суду. Цю умову виконали, хоча і з певними нюансами – зокрема, після прийняття закону про антикорупційний суд внесли правки до цього закону, за якими апеляції у справах НАБУ, за які вже взялася Феміда, розглядатимуть звичайні суди. Тому західні партнери на слово українським парламентарям вже не вірять і воліють давати гроші вже після того, як суд доведе свою ефективність. І під час переговорів з нинішньою місією МВФ питання щодо здатності українського антикорупційного суду знову може з'явитися у представників Фонду.

Про яку суму мова

Це четверий перегляд програми розширеного фінансування МВФ і п'ятий транш – в 2 мільярди доларів. За словами Маркарової, позитивне рішення щодо цього зможе відкрити шлях до залучення фінансування в державний бюджет на пільгових умовах з використанням гарантії Світового банку на 800 мільйонів доларів. Також продовження програми посприяє отриманню макрофінансової допомоги від ЄС на 1 мільярд євро.

Коли очікують надходження грошей

У Національному банку розраховують, що гроші у випадку позитивних переговорів з МВФ Україна отримає вже до кінця вересня.

Якщо транш нададуть

Україна зможе обслуговувати свої міжнародні боргові зобов'язання. І матиме більше шансів не впасти у чергову економічну кризу.

Чому гроші міжнародних кредиторів важливі для України, пояснювали економісти у публікації 24 каналу: Україні загрожує нова економічна криза: по кому "вдарить" і як запобігти

Якщо транш не нададуть

Тоді існує велика ймовірність (яку підтверджує і прем'єр-міністр Володимир Гройсман), що наша держава не зможе виплачувати борги, що загрожує їй дефолтом. Що це означає – детальніше у нашій публікації: "Дефолт і "кінець світу": що треба знати, щоб не панікувати".