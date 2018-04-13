15:30
13 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
17°C 4°C
  • субота
    15°C 7°C
  • неділя
    20°C 8°C
  • понеділок
    20°C 9°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Алкогольна допомога в Сирію. Наскільки
Вєсті Кремля
21:40, 12 квітня
Вєсті.UA. Кличко змінює професію. Допомога від Нестора-Байкописця
Вєсті.UA
20:29, 12 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

П'ятниця, 13: чи варто боятися цього дня

1587 Читать новость на русском
А ви боїтеся п'ятниці, 13?
А ви боїтеся п'ятниці, 13? / Thrillvania

Чимало людей пов'язують п'ятницю, 13 з містикою та забобонами. Але чи варто боятися цього дня?

Ніхто достеменно не знає звідки ростуть корені цих забобонів. Однак історії з п'ятницею, 13-го походять з культур народів, серед яких вони поширені. Ці забобони зазвичай поєднують раціональні дані з фобіями та міфічними уявленнями.

Читайте також: П'ятниця 13: прикмети та забобони, які пов'язані з цим днем

У медицині навіть є спеціальний термін, що позначає фобію від цього дня – параскаведекатріафобія.

До слова, поширення фобії перед тринадцяткою пов'язують з масовою культурою, яка популяризує цей забобон.

Психологи заспокоюють, що страх перед п'ятницею, 13-го є лише древнім забобоном і радять просто сприймати цей день як закінчення важкого трудового тижня, у який можна розслабитися. І якщо у вас виникатимуть такі думки, то так воно і буде.

Експерти рекомендують, зайвий раз не панікувати і не піддаватися впливу людей, які вірять у містику п'ятниці, 13.

А ви боїтеся п'ятниці, 13?

Теги: LifeStyle Новини України Традиції
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
сьогодні, 15:02 "Північний потік-2" – це не головна газова загроза для України
Дмитро Снєгирьов 1436
All inclusive не для лінивих: активний відпочинок у турецькому Мармарисі
сьогодні, 14:02 All inclusive не для лінивих: активний відпочинок у турецькому Мармарисі
Олександра Кравчук 307
У Путіна створюють передумови для введення військ в Україну: СБУ назвала дату
сьогодні, 13:36 У Путіна створюють передумови для введення військ в Україну: СБУ назвала дату
2773
На Львівщині обвалилась стіна старовинного замку
сьогодні, 14:08 На Львівщині обвалилась стіна старовинного замку
853
Гнів Трапма: чи помстяться США за Сирію?
сьогодні, 12:01 Гнів Трапма: чи помстяться США за Сирію?
Наталія Лебідь 1578
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук