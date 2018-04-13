П'ятниця, 13: чи варто боятися цього дня

Чимало людей пов'язують п'ятницю, 13 з містикою та забобонами. Але чи варто боятися цього дня?

Ніхто достеменно не знає звідки ростуть корені цих забобонів. Однак історії з п'ятницею, 13-го походять з культур народів, серед яких вони поширені. Ці забобони зазвичай поєднують раціональні дані з фобіями та міфічними уявленнями.

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У медицині навіть є спеціальний термін, що позначає фобію від цього дня – параскаведекатріафобія.

До слова, поширення фобії перед тринадцяткою пов'язують з масовою культурою, яка популяризує цей забобон.

Психологи заспокоюють, що страх перед п'ятницею, 13-го є лише древнім забобоном і радять просто сприймати цей день як закінчення важкого трудового тижня, у який можна розслабитися. І якщо у вас виникатимуть такі думки, то так воно і буде.

Експерти рекомендують, зайвий раз не панікувати і не піддаватися впливу людей, які вірять у містику п'ятниці, 13.

А ви боїтеся п'ятниці, 13?